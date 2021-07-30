AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Sivas'ta 13 projenin temel atma törenine katıldı:

SİVAS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle ve tanımıyla bizler AK Parti olarak hizmet siyaseti, eser siyaseti yapıyoruz." dedi.

Özhaseki, Sivas Belediyesince hayata geçirilen 343 milyon lira kaynaklı 13 projenin toplu temel atma programına katıldı.

Projeler için Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i tebrik eden Özhaseki, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu dönemde kolay değil, emek vermişler, çalışmışlar, projeler hazırlamışlar. Bugün de temelini atıyoruz, inşallah kısa zamanda da açılışını yaparız." ifadelerini kullandı.

AK Parti belediyelerinin hizmetlerinin saymakla bitmediğin belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle ve tanımıyla bizler AK Parti olarak hizmet siyaseti, eser siyaseti yapıyoruz. Algı peşinde, demagoji peşinde değiliz. Çünkü onların hepsi geçici ama eser bırakırsanız, hizmet ederseniz insanlar size dua eder. Tüm Türkiye'de bu 19 yıl boyunca adeta sessiz bir devrim yaşandı, birçok hizmet sırayla geldi." diye konuştu.

- "Hamdolsun her alanda başarı var"

Başlarında terör diye bir belanın olduğunu anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"PKK diye bölücü lanet bir örgüt var. Onlarla mücadele edeceğimiz zaman İHA'ları, SİHA'ları bize vermeyen Amerika, onlara bedava gönderiyordu. Kendi silahımızla onlarla mücadele etme imkanımız bile yoktu. Şimdi yüzde 71 oranında yerli silahlarla mücadele ediyoruz. Onun için başarılı oluyoruz. Ekonomide de başarılıyız, hamdolsun ki her bir alanda başarı var. Biz bunları yapmak için insanımıza söz verdik ve bunları yapmaya da devam ediyoruz. Yerel yönetimlerde de hizmet siyaseti bizim bir işimiz. 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da, bu fakir kardeşiniz de Kayseri'de, birçok yerde arkadaşımız, insanların önüne çıktık. Hep şunları söyledik, 'Hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız. İnsanların dinine, imanına, mezhebine asla bakmayacağız.' Bu toplumda beraber yaşıyoruz. Evet rekabet olabilir, siyasi bir yarış olabilir ama biz 'Herkese hizmet edeceğiz.' diye başladık. Çok şükür işbaşına geldikten sonra da hizmet siyaseti nasıl yapılır onu gösterdik."

- "Ayakta dimdik durarak düşman çatlatıyoruz"

Özhaseki, kendilerini eleştirenlere kulaklarını kapadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunlara bakmayacağız, doğru bildiğimiz işleri yapacağız. Evet muhalefet konuşacak, bildiğini söyleyecek, eleştirecek. Eğer orada doğrular varsa ders çıkarmak bizim birinci işimiz. Eğer değilse, takıntılı bir ifadeyle, 'Ne yaparsanız kötü kardeşim.' deyip ayağa kalkarak her şeye karşı olan bir mantıkla devam ediyorlarsa, on paraya bile almayacaksınız, ciddiye bile almayacaksınız, doğru bildiğinizi yapacaksınız. Allah hizmet edenlerden, güzel iş yapanlardan, taş üstüne taş koyanlardan razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere biz de gece gündüz demeden koşturuyoruz, gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Bugün de Türkiye'nin tüm tehditlerine karşı Cumhur İttifakı olarak ayakta dimdik durarak düşman çatlatıyoruz. Bu konuda da hizmet etmeye devam ediyoruz."

Sivas Belediye Başkanı Bilgin ise temelleri atılacak 13 projenin 343 milyon lira değerinde olduğunu söyledi.

Ağustosta yaklaşık 90 milyon lira tutarında yeni projelerin de ihale edileceğini aktaran Bilgin, "Onların ihalesini yapmadığımız için bugün bu programa dahil etmedik. Temel hedefimiz Haziran 2023'den önce milletimize seçim dönemimizde verdiğimiz tüm sözleri yerine getirerek milletimizden hayır duası alarak Sivas'ı ileriye götürecek, kalkındıracak projelerin hayata geçirmiş olmanın gönül rahatlığıyla almış olduğumuz emaneti aynı gönül rahatlığıyla tamamlamayı arzu ediyoruz." dedi.

Programa, Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, bazı illerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle tesislerin temelleri atıldı.