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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de cenaze törenine katıldı

01.07.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de cenaze törenine katıldı

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, 92 yaşında vefat eden emekli imam Necati Hutoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Rize'deki evinde 2 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hutoğlu için Şeyh Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Hutoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hayati Yazıcı, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer ve AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile vatandaşlar katıldı.

Yazıcı, cenaze namazı öncesi aile yakınlarına taziyelerini iletti.

Vali Çeber, burada yaptığı konuşmada, " 'Necati hoca deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorsak sanıyorum cevap tebessüm olacaktı. Tebessüm insanıydı. Gülerek anlatıyordu, gülerek öğretiyordu, güldürerek ve sevdirerek izah ediyordu. Bu kadar sevilmesinin nedeni budur diye düşünüyorum. Çok güzel bir Rizeliydi. Rize'yi sevdiren yüzlerden birisiydi." dedi.

Hutoğlu'nun cenazesi, oğlu Zeki Hutoğlu'nun cuma namazı sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından Güneysu ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Uzun yıllar Çay TV'de program yapan ve dini soruları yanıtlayan Hutoğlu, bölgede "Necati Hoca" olarak tanınıyordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de cenaze törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de cenaze törenine katıldı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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