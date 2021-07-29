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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı:

29.07.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu sene ciddi anlamda kuraklık var. Rekoltede geçen yıla göre ciddi azalma var. Tedbirlerin de bakanlığımızca alınacağı inancındayım"

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, baba ocağı Erzincan'da biçerdöver ile arpa hasadı yaptı.

Kurban Bayramı münasebetiyle geldiği baba ocağı Refahiye ilçesi Kayı köyünde bulunan Binali Yıldırım, köyün Tuzla Konak mevkiinde biçerdöver ile hasat yapan vatandaşın yanına giderek bir süre çalışmasını izledi.

Daha sonra biçerdövere binerek yaklaşık 10 dönümlük arpa ekili arazinin biçim işlemini gerçekleştiren Yıldırım, hasadını yaptığı arpadan bir avuç alarak eşi Semiha Yıldırım'a gösterdi.

İlk kez biçerdöver kullandığını söyleyen Yıldırım, bu iş makinesini kullanmanın otomobil kullanmaktan daha rahat ve kolay olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Bugün yarım saatte yaptığımız işler eskiden büyük gayretler ve çalışmalarla yapılıyordu. Bunlar teknolojinin nimetleri. Allah'a şükür ülkemiz bu nimetleri kullanacak hale geldi. Ama bu sene ciddi anlamda kuraklık var. Rekoltede geçen yıla göre ciddi azalma var. Tedbirlerin de bakanlığımızca alınacağı inancındayım."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı:

- "Bu sene ciddi anlamda kuraklık var. Rekoltede geçen yıla göre ciddi azalma var. Tedbirlerin de bakanlığımızca alınacağı inancındayım"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım biçerdöver ile hasat yaptı
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