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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta konuştu:

14.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geçen 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi dost düşman herkes görüyor, takdir ediyor"

SİNOP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Geçen 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi dost düşman herkes görüyor, takdir ediyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yıldırım'ı, Sinop Havalimanı'nda Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun ve diğer ilgililer karşıladı.

Yıldırım, ilk olarak Sinop Valiliğini ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım'a, Vali Karaömeroğlu tarafından kente özgü üretilen el yapımı bıçak hediye edildi.

Daha sonra Sakarya Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Bir balıkçı tezgahına da ziyarette bulunan Yıldırım, balıkçılara hayırlı işler dileyerek, palamut avcılığı hakkında bilgi aldı.

AK Parti Sinop İl Başkanlığına da ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, buradaki konuşmasında, Sinop'a yaptıkları yatırımları anlattı.

AK Parti olarak 21 yıllık iktidarları döneminde çok önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"21 yıl önce doğan yavrularımız, askerliğini yaptı, evlilik yaptı. Hayata atıldılar ve onlar oy da kullanıyor. Bu şu anlama geliyor aslında; 20 yıl boyunca bizimle yani AK Parti'yle dünyaya gözlerini açanların, kıyaslayacakları başka bir iktidar yok. Kıyaslayacağı başka bir lider de yok. Onlar 90'ları hatırlamıyor, 28 Şubat'ı hatırlamıyor, 2000, 2001 krizini, bankaların batışını, büyüklerinden duyuyorlar. 80 darbesini bilmiyorlar. 70'li yılları bilmiyorlar. Velhasıl, şimdi geçen 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi dost düşman herkes görüyor, takdir ediyor. Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük. Yollarımızı 6 kat artırdık. Havalimanlarımızı 2 kat artırdık. Şehir hastaneleriyle, okullarıyla, sanayi tesisleriyle muazzam bir ilerleme kaydettik."

Yıldırım, AK Parti öncesi ülkede 20 milyon çalışan olduğunu da belirterek, "Bugün 31 milyon çalışan var. Dünya krizden krize koşarken geçtiğimiz çeyrekte 11,4 büyümeyi gerçekleştirdik. Pandemiye rağmen, yüksek enflasyona rağmen ve kuzeyimizde devam eden savaşa rağmen büyüdük. Çünkü kuzeyimizde bir savaş var. Bunun en fazla etkilediği yer Sinop. Ülke olarak da Türkiye." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2023'te Cumhuriyetimiz 100 yaşına ulaşıyor. Devletlerin arşivlerinde 100 yıl çok uzun bir süre değil. Osmanlının 619 yıl üç kıtada hüküm sürdüğünü düşünürsek 100 yıl kısa bir süre devletler için. Biz yeni yüzyıla hazırlanıyoruz. Birinci milenyumdan ikinci yüzyıla geçişte de Sinop tekrar cumhurbaşkanını seçecek, Türkiye tekrar cumhurbaşkanını seçecek. Bu anlamda Sinop bize hep büyük destek olmuştur. 2023'te bu destek yine artış göstererek devam edecektir inşallah."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta konuştu:

- "Geçen 20 yıl içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi dost düşman herkes görüyor, takdir ediyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta

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