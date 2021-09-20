YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

20.09.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılayın 81 İl 81 Anaokulu Projesi kapsamında Tekirdağ'da yaptırılan Selvi Ağca Kızılay Anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.

Yıldırım, Hürriyet Mahallesi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, eğitim için yapılan her yatırımın önemli olduğunu söyledi.

Yeni eğitim döneminin kesintisiz devam etmesi temennisinde bulunan Yıldırım, "Salgın nedeniyle okullardan ayrı kalan yavrularımız inşallah uzaktan eğitim sürecine dönmezler. Çocuklarımız için özellikle maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. İnsanımız için en büyük önceliğimiz sağlıktır. Selvi Ağca Kızılay Anaokulumuz Kırklareli'nden sonra bugün yaptığımız ikinci açılışımız. Edirne'de de kısa zamanda anaokulumuzu açacağız. Bir öğretmen olarak Tekirdağ'da okul açmak benim için ayrı bir gurur. Bundan 93 yıl önce baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk dersini verdiği yerde okul açmak bambaşka bir mutluluktur." dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da insanların istifade etmesi için cami, okul, medrese, çeşme yaptırmanın Türk kültüründe bir gelenek olduğunu belirtti.

Türk Kızılayı tebrik eden Yıldırım, "Tüm dünyada yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme imkanı sağlayan, sağlık yardımı ulaştıran, dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılayın 81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi kapsamında yapımına vesile olduğu bu okulumuz çocuklarımızın iyi bir eğitim alması açısından oldukça önemli bir kazanımdır. Türkiye’nin ve Tekirdağ'ın eğitim-öğretim hedeflerine ulaşması için bunun gibi okulların sayısının artmasını temenni ediyorum. Yardımseverlik Türk kültürünün önemli yapı taşlarından biridir." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ise Kızılayın 153 yıldır iyiliğin, merhametin simgesi olduğunu aktararak ecdadın mirasını aynı heyecanla gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Bağışçı Sadık Ağca da ülkenin geleceğinin çocukların alacağı eğitime bağlı olduğunu ifade etti.

İl Müftüsü İsmail İpek'in duasının ardından okulun açılışı yapıldı.

Törenin ardından Yıldırım ve protokol üyeleri öğrencileri ziyaret ederek hediyeler verdi, okul bahçesine fidan dikti.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve davetliler katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
13:08
İkindi
16:34
Akşam
19:17
Yatsı
20:37

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Aysu Eczanesi
Suleymanpasa
Gökçe Eczanesi
Suleymanpasa
Sır Eczanesi
Suleymanpasa
Üzmezoğlu Eczanesi
Suleymanpasa
Beykent Eczanesi
Kapakli
Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Kızılpınar Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.