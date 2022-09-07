Fatih Şahin, abisi AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin ile burada taziyeleri kabul etti.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in babası Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlandı

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