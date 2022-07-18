YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu:

18.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gelin bizimle siyasi polemik, kavga yapın ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gelin bizimle siyasi polemik, kavga yapın ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın." dedi.

Turan, Karabiga Belediyesince düzenlenen 38. Karabiga Priapos Deniz Festivali'nde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarih, turizm ve tarım şehri olmasının yanı sıra önemli bir balıkçılık kenti olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin her bir ilçesine ve beldesine hizmet etmenin kendileri için büyük onur olduğunu aktaran Turan "Antik bir liman kenti, tarih, deniz ve doğanın buluştuğu önemli bir merkez olan Karabiga eylül ayında doğal gaza kavuşmasıyla artık yazlık değil kışlık bir kent de olacak." diye konuştu.

Turan, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı sorunların yaşandığına dikkati çekerek, buna rağmen çarkların durmaması ve ihracatın artarak devam etmesinin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Turan, şunları kaydetti:

"Devlet-millet omuz omuza her zorluğu aşarız. 15 Temmuz'u daha geçtiğimiz gün hatırladık, şehitlerimizi yad ettik. Devlet ve millet hep beraber ne çok oyun bozacağımızı gördük. Bakmayın birileri, iftira atacak, birileri FETÖ'nün ekmeğine yağ sürecek 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyecek. Kim ne derse desin ama bu meydandan haykırıyorum ki tüm dünyaya demokrasi nasıl korunur, kollanır, lideriyle, milletiyle nasıl dik durulur, nasıl yol yürünür göstermiş olduk. Yanlış yapanlara izin vermeden, fırsat vermeden asla bir daha bu ülkede demokrasinin inkıtaya uğramayacağı bir dönemi başlatmış olduk. 15 Temmuz şehitlerimizi anarken, darbe girişimini, terör örgütlerini lanetlerken, törenlerimiz varken, maalesef birileri Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercümanlara, çalışanlara laf atacak kadar devlet adabından ne kadar uzak olduklarını göstermiş oldular. Bizimle kavga edin, bizimle siyasi savaş yapın fakat çalışanları tehdit etmek büyük bir acizliktir. Bunu yapmayın. Bu meydandan söylüyorum, gelin bizimle siyasi polemik, kavga yapın ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın."

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu:

- "Gelin bizimle siyasi polemik, kavga yapın ama bu memleketin birliğine, beraberliğine, dirliğine zarar verecek, terör örgütlerini sevindirecek adımlar atmayın"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Kemal Kılıçdaroğlu tepki

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:53
Öğle
13:26
İkindi
17:22
Akşam
20:48
Yatsı
22:30
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.