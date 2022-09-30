YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu:

30.09.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(CHP'nin gazetecilere ilişkin raporu) Üzülerek söylüyorum ki çok özensiz hazırlanan, 11 sene önce olduğu iddia edilen o raporda tüm dünyaya bizi, devletimizi, 'Gazetecileri hapse atıyorlar' diye şikayet ettikleri rapordaki kişinin aslında gazeteci değil, bir terörist olduğunu herkes görmüş oldu"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin gazetecilere ilişkin raporuyla alakalı, "Üzülerek söylüyorum ki çok özensiz hazırlanan, 11 sene önce olduğu iddia edilen o raporda tüm dünyaya bizi, devletimizi, 'Gazetecileri hapse atıyorlar' diye şikayet ettikleri rapordaki kişinin aslında gazeteci değil, bir terörist olduğunu herkes görmüş oldu." dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katılan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıda kimliği tespit edilen teröristin isminin CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda da geçtiğiyle ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Türkiye'de muhalefet yapmanın, siyasi partilerin farklı görüşlerde olmasının demokrasideki en güzel tatlardan biri olduğunu belirten Turan, "Ancak siyasi polemik yaparken, kavga yaparken çok ortak, çok kıymetli değerlerin olması, çok önemli diye düşünüyorum. Bayrağımız, milli güvenlik sınırlarımız, teröre karşı mücadelemiz, bunlar çok hassas konular. Üzülerek söylüyorum ki çok özensiz hazırlanan, 11 sene önce olduğu iddia edilen o raporda tüm dünyaya bizi, devletimizi, 'Gazetecileri hapse atıyorlar' diye şikayet ettikleri rapordaki kişinin aslında gazeteci değil, bir terörist olduğunu herkes görmüş oldu." diye konuştu.

Bülent Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha vahimi, devletin kurumları, ilgilileri, bu ölen kişi, kendini öldüren kişinin parmak izinden, DNA testinden, diğer birtakım araştırmalardan CHP'nin raporunda adı geçen kişi olduğunu söylemesine rağmen iki gün boyunca konuşmayıp, iki gün sonra PKK'nın 'Bu kişi o değil.' demesinden sonra, 'Aaa gördünüz mü bak, bu o değilmiş.' deme ucuzluğunu bir siyasetçiye, bir genel başkana yakıştıramıyorum. Değerli arkadaşlar, ölen kişi 'Bu oldu, bu oldu', başka bir şey. Bir defa CHP'nin kendi çalışmasında ölen kişinin terörist olarak gözükmediği, gazeteci olarak gözüktüğü bir gerçek değil mi? O kişinin terörist olduğu bir hakikat değil mi? Efendim, dördüncü yargı paketi çıkmış. O pakete CHP destek oldu. Hatta içeriği genişletilsin diye önerge verdi. Yani hukuk adına atılan adımlarda kimin nasıl ispat edeceği hukuk konusu olmaz ki. Meclis'in konusu olmaz ki. Her suçun bir cezası var, karşılığı var. Kişi yatmıştır, çıkmıştır. 5 yıldır, 10 yıldır bunu bilemiyor. Bu mahkemenin işi ama kişi cezaevindeyken bu terör eylemlerinden dolayı cezaevinde olmasına rağmen 'Bak, gazeteci' derseniz, yetmedi bunu dünyaya Türkiye'yi şikayet etmek için kullanırsanız, büyükelçilere şikayet ederseniz bu, büyük haksızlık olur. Ama daha kötüsü dün PKK'nın açıklamasını referans alarak devletin kurumlarını değil de terör örgütünün açıklamasını referans alarak 'Öldürülen kişi o kişi değilmiş.' demesini siyasi tarihinde en büyük utanç olarak düşünüyorum."

Turan, başka bir CHP'li yöneticinin, Yunanistan konusunda açıklama yaptığını söyledi.

Buna ilişkin eleştirilerde bulunan Turan, şunları kaydetti:

"Bu kişi televizyonda, 'Bir gece ansızın gelemezsiniz. Orası Amerika'nın kendi idare ettiği yer, orada ABD var.' demiş. Amerika ilahınız mı? Amerika varsa adım atamaz mı Türkiye? Türkiye, egemenliğini kayıtsız şartsız millete veren bağımsız bir ülke değil mi? Hani siz emperyalizme karşıydınız? Hani siz egemenliğin yanındaydınız? Nasıl bir açıklamadır? Bir daha çiziyorum altını, diyor ki ilgili kişi: 'Türkiye, bir gece ansızın gidemez. Orada Amerika var.' Bundan daha rezil, daha utanç verici bir açıklama olamaz."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, oda ve borsa temsilcileri ile çevre ilçe belediye başkanları katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de konuştu:

- "(CHP'nin gazetecilere ilişkin raporu) Üzülerek söylüyorum ki çok özensiz hazırlanan, 11 sene önce olduğu iddia edilen o raporda tüm dünyaya bizi, devletimizi, 'Gazetecileri hapse atıyorlar' diye şikayet ettikleri rapordaki kişinin aslında gazeteci deği

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Biga Bülent Turan fuar

Çanakkale Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:02
Öğle
13:10
İkindi
16:29
Akşam
19:07
Yatsı
20:25
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Libidoyu düşürür, orgazmı zorlaştırır! Hayatınızdan çıkarın

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.