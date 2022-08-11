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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

11.08.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bazı basın organlarının iki muhalefet partisi tarafından fonlandığı iddiası gündemde. Üstelik bu iddiayı ortaya atan, CHP’nin bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği isim. Çok vahim bir tablo. CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ise ibretlik"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bazı basın organlarının iki muhalefet partisi tarafından fonlandığı iddiası gündemde. Üstelik bu iddiayı ortaya atan, CHP'nin bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği isim. Çok vahim bir tablo. CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ise ibretlik." dedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Gümüşçay beldesinde partililerle bir araya gelerek belde meydanında vatandaşlarla sohbet eden Turan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin iddialarına değinen Turan, şöyle konuştu:

"Daha önce biliyorsunuz yabancı ülkeler tarafından bazı medya kuruluşlarının fonlandığı iddiaları vardı. Şimdi, bazı basın organlarının iki muhalefet partisi tarafından fonlandığı iddiası gündemde. Üstelik bu iddiayı ortaya atan, CHP'nin bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği isim. Çok vahim bir tablo. CHP’nin ve İYİ Parti’nin sessizliği ise ibretlik. 'Yandaş medya', 'havuz medyası' gibi ucuz ithamları dillerine dolayanlar sessiz. Neden böyle ithamların muhatabı oluyorlar? Bunlar hem fondaş hem de yandaş. Medya tarafsız olmalı, kalemi, iradesi kendisinde olmalı, kamu yararına işler yapmalı. Her alanda olduğu gibi medyada da ahlaki bir duruşa ihtiyaç var. Bizim her alanda elbette muhalefete, muhalif sese ihtiyacımız var ancak 'Parayı veren düdüğü çalar' anlayışı olmamalı."

Bülent Turan, ziyaretlerinin ardından beldeden ayrıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

- "Bazı basın organlarının iki muhalefet partisi tarafından fonlandığı iddiası gündemde. Üstelik bu iddiayı ortaya atan, CHP’nin bir önceki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği isim. Çok vahim bir tablo. CHP'nin ve İYİ Parti'nin sessizliği ise

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gümüşçay beldesini ziyaret etti:

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Çanakkale Bülent Turan ziyaret

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