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AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

27.08.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın da katıldığı programda, şehit ailelerine ve gazilere telefonla hitap etti: - "Siz hep 'tek bayrak' dediniz, 'tek millet' dediniz, 'tek vatan' dediniz, 'tek devlet' dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız" - AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: - "Şu ay yıldızın altında, şu al bayrağın altında bu milleti sindirmek isteyenlere her zaman göğsünü gerecek erler de vardır, şehitler de vardır, gaziler de vardır"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine ve gazilere, "Siz hep 'tek bayrak' dediniz, 'tek millet' dediniz, 'tek vatan' dediniz, 'tek devlet' dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." diye seslendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi'nde "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı düzenlendi.

Mehteran gösterisiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, şehitler için dua edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla bağlanarak, şehit aileleri ve gazilere seslendi.

Şehit aileleri ve gazileri, akşamın bu saatinde, bir yaz akşamında en kalbi duygularla selamladığını belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, ailelerine sabırlar temenni etti. Gazilere Allah'tan şifalar dileyen Erdoğan, onların da ailelerine sabırlar niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli kardeşlerim, sizler gerçekten bu ülkede, bu ülkenin istiklal ve istikbali için verilen bir mücadelenin en azından bugüne kadar hem sabırla hem de bu yolda, bu topraklarda adeta 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek, bu topraklara, bu vatana hizmet verdiniz. Siz hep 'tek bayrak' dediniz, 'tek millet' dediniz, 'tek vatan' dediniz, 'tek devlet' dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit-kadem olarak yola devam edelim. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum."

- "Bu milleti sindirmek isteyenlere her zaman göğsünü gerecek erler de şehitler de gaziler de vardır"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de ağustosun Türk tarihinde zaferlerle dolu bir ay olduğunu, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a, bu toprakların vatan ve yurt edinilmesinden bu topraklardaki varlıklarının ve bekalarının devamına işaret eden birçok zaferin kazanıldığını ifade etti.

Bu zaferi kazanma nedeni olan şehitleri ve gazileri minnetle anmaları gerektiği günlerde yaşadıklarını belirten Kabaktepe, kendilerinin de şehit ve gazileri minnetle anabilmek, hem de onların yakınlarına ve ailelerine sahip çıkma noktasındaki bilinci ve farkındalığı artırmak için böyle bir programda buluşmak istediklerini söyledi.

Kabaktepe, "Şunun altını sürekli çiziyoruz ve söylüyoruz. Birileri, bu milleti tarihteki oyuncu rolünden, tarih yapar rolünden, tarihi değiştiren rolünden, çağ açan, çağ kapatan rolünden vazgeçirmek isteyebilir. Ama şunu herkes bilsin ve işitsin ki işte şu ay yıldızın altında, işte şu al bayrağın altında bu milleti sindirmek isteyenlere her zaman göğsünü gerecek erler de vardır, şehitler de vardır, gaziler de vardır." diye konuştu.

Tüm şehitleri ve gazileri minnetle anan Kabaktepe, yakınlarına, dernek yöneticileri ve mensuplarına teşekkür etti.

​​​​​​​Gururbey ve Özlem Üngör'ün konser verdiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, AK Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve yaklaşık 2 bin 500 şehit ve gazi ailesi katıldı.

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'ın da katıldığı programda, şehit ailelerine ve gazilere telefonla hitap etti: - "Siz hep 'tek bayrak' dediniz, 'tek millet' dediniz, 'tek vatan' dediniz, 'tek devlet' dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız" -

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

AK Parti İstanbul'dan "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı

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