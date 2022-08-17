AK Parti İstanbul'un "Yüz Yüze 100 Gün" projesi Ataşehir'de devam etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında belediye başkanları, Ataşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğündeki programa, AK Partili 18 belediye başkanı katıldı.

Programda konuşan Kabaktepe, AK Parti'nin milletin yanında olduğunu belirterek, "Memleketimizin bugün geldiği durumu hazmedemeyip kendine uzak, yabancıya yakın olanların Türkiye'nin geleceğini kurma noktasında da herhangi bir söz söylememiş olmalarını da anlamlı buluyorum. Unutulmuşluklarını hazmedemedikleri için hakaret ederek gündeme gelmeye çalışıyorlar. Siyasetsizliklerini ağır hakaretlerle örtmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, AK Parti'nin her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber milletinin yanında, milletiyle beraber tüm kesimlerle birlikte hareket ederek başaracağını kaydetti.

Mevzunun, Türkiye'yi varmak istediği noktaya hep beraber götürebilmek olduğunun altını çizen Kabaktepe, "AK Parti'nin temel siyasette oturduğu zemin, milletle birlikte hareket edebilmektir. Elitist yaklaşımla değil katılımcı demokrasi gereği yönetişimi esas alarak milletiyle konuşmak, dertleşmek ve hemhal olmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra kendi aralarında toplantı yapan belediye başkanları, farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

- Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, İçerenköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de İçerenköy Mahallesi'ni dolaştı. Özdemir, konuk olduğu iş yerlerinde esnafla konuştu.

Gökyiğit Dursun Özbek Camisi'nin çay ocağına konuk olan Özdemir, çay içip vatandaşlarla sohbet etti. Özdemir, Yaz Kur'an kursları kapsamında Kur'an eğitimi alan çocukları da ziyaret ederek, isteklerini not aldı.

Ataşehirlilerle kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdemir, daha önce Küçükçekmece, Maltepe ve Sarıyer'i ziyaret ettiklerini aktardı.

Özdemir, "AK Partili olmayan ilçelerde hem vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz hem de kendi belediyemizin bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için biz de bu durumdan etkileniyoruz. İnşallah bu zor günleri beraber atlatacağız." ifadelerini kullandı.