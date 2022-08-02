AK Parti'li Hayati Yazıcı, İzmir'deki "Gönülden Gönüle 2023" programına video konferansla katıldı:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti siyasetinin temelinde millet olduğunu belirterek, çok fazla zamana yaymadan enflasyon sorununun önüne geçmek için çalıştıklarını ve milleti bu illetten kurtaracaklarını söyledi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gönülden Gönüle 2023'e" programına video konferansla katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 2023 seçimlerine 10,5 ay kaldığını anımsatarak, milletin iş yapmayan, vizyonu olmayana kimselere egemenlik haklarını teslim etmeyeceğini ifade etti.

Ekonomik sorunların olduğunu ancak nice problemlerin aşıldığını söyleyen Yazıcı, "Siyasetimizin temelinde millet" diyerek Türkiye'yi 3 Kasım 2002'den bu yana her alanda kıyas yapılmayacak ölçekte büyütüp genişlettiklerini belirtti.

Yazıcı, AK Parti'nin milletin hukukunu korumak, hayat standartlarını yükseltmek, refah seviyesini arttırmak için bir araya gelen kadrolar olduğunu söyleyerek, "Siyasi rekabeti projeler üzerinden yapmalıyız. Bugün Türkiye'nin hayat pahalılığına ilişkin siyasete talip olan ekiplerin programları nedir ne öngörüyor, bunu söylemeleri lazım."dedi.

Siyasetlerinin kapsayıcı olduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle dedi:

"Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden Türkiye vurgusu yaparak yola çıkarken bunu deklare ettik. Her şey ülke için. 3 kavrama vurgu yapıyoruz. Adalet, kalkınma ve demokratikleşme. 2'si partimizin isminde. Demokratikleşme bizim programımızın temelini teşkil eder. Bugün var olan önümüzdeki enflasyon sorununu inşallah Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlar defaatle ifade ediyorlar, hangi programı bununla mücadelede uyguladığımızı, inşallah bunu da çok fazla zamana yaymadan önüne geçecek ve insanımızın huzurunu bozan bu illetten ülkemizi kurtaracağız. Bu bakımdan önümüzdeki seçimler hayati derecede önemli."

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti'nin mazlumlara umut olduğunu ifade ederek, "2 Ağustos dünyada Romanlar adına bir soykırım günü. Sadece kimliklerinden, ten renklerinden dolayı hakim olana benzemedikleri için katledilmiş 800 bin Roman'dan bahsediyoruz. Faşizme karşı 800 bin yürekten bahsediyoruz. Bugün AK Parti vekili olarak Roman çocuğu olarak faşizme karşı dünyanın her yerinde tek yürek olarak bir daha asla hiç kimseye sırf etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramayacak diyoruz. Bu gücü de liderimizden alıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı din, dil ve mezhep ayırmadan herkese eşit mesafede bir parti olduklarını belirterek, "Siyaset gönülden yapılacak bir şey. 2023'e sizlerle hazır olduğumuzu görüyoruz. İnşallah zafere ulaşacağız." diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "2023'te İzmir'de Cumhurbaşkanımızı birinci yapacağız. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçtireceğiz." ifadelerini kullandı. Sürekli, ilk hedeflerinin 2023 olduğunu, işaret fişeğini İzmir'den yakacaklarını, 2024'te İstanbul ve Ankara'yı geri alacaklarını ve ilk müjdeli haberin İzmir'den geleceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ telefonla katıldığı programda, 21 yıldır milletle oluşturdukları köprüyü gelecek 20 yılda da devam ettireceklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan da "Türkiye'nin Kazanımları ve 2023'ün önemi" başlığında bir slayt gösterimi yaptı.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçim sürecine girdiklerini belirterek, "İzmir kritik bir yer, İzmir'i kazanırsan Türkiye'yi kazanırsın. Binali başkanımızın zamanında, seçim çalışmasını yakından takip ettim. Fakat maalesef öylesine bir kemikleşmiş bir yapı var ki kıramadık. İşimiz zor ama imkansız değil. Bu dava sizi aştı, AK Parti'yi aştı, Türkiye'yi aştı artık ümmetin davası haline gelmiş durumda. Bakın 2023'te AK Parti kazanırsa yeni Amerika Türkiye'dir. Eğer AK Parti kaybederse, zamanla savunma sanayi gibi ülkenin tüm kazanımları uzun vadede yok edilecek. Oy verirken sadece 2023'ü değil 2071'in, çocuklarınızın geleceğini oylandığınızı unutmamak lazım." dedi.