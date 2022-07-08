AK Parti'li Özhaseki, muhalefeti eleştirdi:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefeti eleştirerek, "Yedili grup bir masaya otururken nasıl oturacaklarına bir ayda karar veremiyor. Sokakta görseler birbirlerine selam vermezler." dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla Kadir Has Kültür Parkı'nda bayramlaşma programı düzenledi.

Programda konuşan Özhaseki, AK Parti ailesi olarak Türkiye'ye çok şey kazandırdıklarını söyledi.

Sağlık, ulaştırma ve savunma sanayi gibi birçok alanda ülkeye önemli kazanımlar sağladıklarını belirten Özhaseki, bu durumlara çok badireler atlatarak geldiklerini ifade etti.

Çok zor ve önemli bir seçimin arifesinde olduklarını belirten Özhaseki, bunun tüm dünyadaki mazlumların seçimi olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, dost ve müttefik olarak adlandıran ülkelerin PKK ve FETÖ'ye destek verdiklerini, Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemediklerini kaydetti.

Seçimlerde gayret ederek yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başa getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bugünkü sıkıntı olarak söylenen ne varsa, bunları çözecek kadro, bilgi ve birikim bizim ekibimizde var. Karşı tarafta böyle bir şey yok. Karşı taraftaki yedili grup, altılı değil. Sizler de biliyorsunuz. Yedili grup bir masaya otururken nasıl oturacaklarına bir ayda karar veremiyor. Sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Hiçbirisi bir gün eşini yanına alıp da öbürünün yanına gitmemiştir ömründe. Dünyaları da ayrı ayrı. Dünyaya bakışları da ayrı ayrı ama bir yerde buluştular. Bir tek fikirde buluştular. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Öyle bir iş olabilir mi arkadaşlar. Hep böyle söylendiği zaman şairin sözü aklıma geliyor; 'Hadi gel şu Süleymaniye'yi yıkalım desen 2 kazma kürek, 2 de ırgat gerek. Ama gel yeniden yapalım desen işte o zaman önce bir Sinan sonra da Süleyman gerek.' Biz Sinan'ımızı da Süleyman'ımızı da bulduk Allah'ın izniyle."