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AK Partili Yazıcı, Rize'de OSB çalışmalarını değerlendirdi:

28.07.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bütün eksiklikleri takip edeceğiz. İkinci etabın tamamlanmasıyla zincirleme çalışma devam edecek"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kalkandere ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili, "Bütün eksiklikleri takip edeceğiz. İkinci etabın tamamlanması ile zincirleme çalışma devam edecek." dedi.

Isırlık Tabiat Parkı'nda AK Parti'de geçmiş dönemlerde görev almış kişilerle bir araya gelen Yazıcı, ardından Kendirli beldesinde esnaf ziyareti yaptı.

Kalkandere ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesine geçerek burada yönetim ve işletmecilerle de görüşen Yazıcı, gazetecilere, Rize'de kalkınma ve gelişmede en önemli faaliyetlerden birinin OSB olduğunu söyledi.

Projenin iki etaptan oluştuğunu vurgulayan Yazıcı, "Birinci etap 55 dönüm. Tamamı yapıldı ve tahsis edildi. Birçok işletme faaliyete geçti. İkinci etabın kamulaştırmasını yüzde 92 tamamladık. Şahıs mülkiyeti arazi sahiplerine 90 milyon lira ödeme yapıldı. Alanı 28 dönüm civarında ve parsel sayısı 23. Bazı sorunlar var, onları yönetim kurulu ile birlikte dinledik." dedi.

Yazıcı, bölgede su ile ilgili bazı aksamalar yaşandığını, Varda Suyu Projesi üzerinden sorunun giderilmesi için çalıştıklarını belirterek, itfaiye aracı tahsisinin de yapıldığını kaydetti.

OSB yolunun güvenliği ve ulaşımın kısalığı için tünel ihtiyacı olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

"Bu konuda ilgili bakanlık gerekli olduğunu belirtmişti. Bunu bakanlık nezdinde takip edeceğiz. Bütün eksiklikleri takip edeceğiz. İkinci etabın tamamlanması ile zincirleme çalışma devam edecek. Rize'de arazi son derece kıt ve kısıtlı. Kamulaştırma bedelleri yüksek. Bütün projeleri birlikte değerlendirdiğimizde Lojistik Merkezi, Ovit Tüneli ile birlikte Karadeniz kıyısının Doğu ve Güneydoğu'ya bağlanması, oradan Orta Asya açılımı lojistik hattı çok güçlü bir hale getirmekte. Bu lojistik altyapının gerçekleşmesi Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibesini daha da artırıyor."

Yazıcı, OSB'nin istihdam anlamında katkısının çok değerli olduğunu, üretim ve sanayinin Rize'ye önemli getiri sağladığını da sözlerine ekledi.

AK Partili Yazıcı, Rize'de OSB çalışmalarını değerlendirdi:

- "Bütün eksiklikleri takip edeceğiz. İkinci etabın tamamlanmasıyla zincirleme çalışma devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'de

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