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Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

27.09.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki bahriyelileri kabul etti.

Preveze Deniz Zaferi'ni "Türk denizcilik tarihinin önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Akar, "Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının, kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle birlikte Akdeniz'deki Türk hakimiyeti tam anlamıyla pekişmiş ve Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuştur." diye konuştu.

Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis, Piri Reis, Kılıç Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa gibi denizcilerden ilham alan Deniz Kuvvetlerinin denizlerde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu vurgulayan Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasında seçkin ve saygın bir yere sahip." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğü bir dönemden geçtiğini, Deniz Kuvvetlerinin de büyük fedakarlık ve gayretle faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz köklü tarihi, nitelikli personeli ve modern teknolojisi ile Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ve Karadeniz'de hak ve menfaatlerimizi korumakta, bölge ve dünya barışına önemli katkılarda bulunarak asil milletimizin gururu olmaktadır." ifadesini kullandı.

Akar, büyük kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren tüm personelin "Deniz Kuvvetleri Günü"nü kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı

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