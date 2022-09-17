Akasya Durağı'nın Gülbin'i değişimiyle gündemde! Güzelliği hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Aslı Altaylar, 2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.
DEĞİŞİMİYLE HAYRAN BIRAKTI
İlk olarak Çiçek Taksi dizisiyle kariyerine başlayan Altaylar, sonrasında Yabancı Damat dizisinde adından söz ettirdi.
Absürt komedi dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti.
Ünlü oyuncu bir dönemin unutulmaz yapımlarından Akasya Durağı'nda canlandırdığı kuaför Gülbin karakteriyle hafızalarda yer edindi.
Altaylar, ünlü yönetmen Okan Ege Ergüven ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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