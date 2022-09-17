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  4. Akasya Durağı'nın Gülbin'i değişimiyle gündemde! Güzelliği hayran bıraktı

Akasya Durağı'nın Gülbin'i değişimiyle gündemde! Güzelliği hayran bıraktı

17.09.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizilerinden biri olan Akasya Durağı'nın oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Aslı Altaylar; Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Onur Şan ve Pelin Sönmez'in rol aldığı dizide canlandırdığı Gülibik rolüyle hafızalara kazındı. Yabancı Damat, Tatlı Hayat ve Çiçek Taksi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu Aslı Altaylar, 2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

DEĞİŞİMİYLE HAYRAN BIRAKTI

İlk olarak Çiçek Taksi dizisiyle kariyerine başlayan Altaylar, sonrasında Yabancı Damat dizisinde adından söz ettirdi.
Absürt komedi dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti.
Ünlü oyuncu bir dönemin unutulmaz yapımlarından Akasya Durağı'nda canlandırdığı kuaför Gülbin karakteriyle hafızalarda yer edindi.
Altaylar, ünlü yönetmen Okan Ege Ergüven ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Anahtar Kelimeler:
akasya durağı
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