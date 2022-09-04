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Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

04.09.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: - "Umuyoruz ki bu tür birliktelikler Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesine yardımcı olur. Gerçekten bu coğrafyayı paylaşan halklarız. Bin yıllık ortak geçmişimiz var"

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, bu yıl 10'uncu ayine ev sahipliği yaptı.

Sabah saatlerinde Gevaş ilçesindeki iskeleden, beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve Üstrahip Harutyun Damadyan, ziyaretçilerle sohbet etti.

Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup 46 din adamının ve ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleştirilen ayini Damadyan yönetti.

Mumların yakıldığı, duaların edildiği ve ilahilerin okunduğu ayine başkanlık yapan Maşalyan, gazetecilere, senelik ibadeti yapmak için İstanbul, Ermenistan ve birçok ülkeden insanın bölgeye geldiğini söyledi.

Barış ve esenlik içinde bu yılki ibadetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Maşalyan, şöyle konuştu:

"Bu kolaylığı bize sağladıkları için yetkililere teşekkür ederiz. Umuyoruz ki bu tür birliktelikler Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesine yardımcı olur. Gerçekten bu coğrafyayı paylaşan halklarız. Bin yıllık ortak geçmişimiz var. Güzel şeyler olmuş ve bu güzel şeylerin üstüne yoğunlaştığımızda gelecek için umut vadeden ilişkiler geliştirebiliriz. Bu konuda bugün iki dost halkın, barış içinde yaşaması için Kafkasların bir barış coğrafyasına dönüşmesi için duamızı ettik. Tanrı ülkemizi korusun. Tanrı insanlığı korusun."

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu da ayinin huzurlu bir ortamda gerçekleştirildiğini belirterek, "Ayin için gerekli bütün tedbirler önceden alındı. Süreçte herhangi bir aksaklığa mahal verilmedi. Ayin, huzur, barış ve kardeşlik içinde yapıldı." dedi.

Konuşmaların ardından Maşalyan ve beraberindeki din adamları barış için güvercin uçurdu.

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

- Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: - "Umuyoruz ki bu tür birliktelikler Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesine yardımcı olur. Gerçekten bu coğrafyayı paylaşan halklarız. Bin yıllık ortak geçmişimiz var"

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

Akdamar Kilisesi'nde 10. ayin yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Van Gölü Akdamar Adası Van ayin

Van Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:06
Sabah
05:31
Öğle
12:11
İkindi
15:48
Akşam
18:40
Yatsı
20:00

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Ipekyolu
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