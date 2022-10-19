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"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

19.10.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen: - "Ekibimiz, Lübnan'ın kara sularında 28 noktada çalışma yaparak, o ülkenin balık popülasyonunu, tür çeşitliliğini belirledi"

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ait "Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularında balık ekosistemine ilişkin çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü.

Lübnan Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasındaki iş birliği kapsamında Lübnan'da 14 günlük çalışma yapan gemi ekibi, Antalya Balıkçı Barınağı'nda karşılandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen, gazetecilere, "Akdeniz Araştırma 1" ile sadece mavi vatanda değil, yabancı kara sularda da bilimsel çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Antalya'dan 2 Ekim'de uğurlanan ekibin, bölgede tarama yaptığını anlatan Sözmen, "Ekibimiz, Lübnan'ın kara sularında 28 noktada çalışma yaparak, o ülkenin balık popülasyonunu, tür çeşitliliğini belirledi. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bunları bir rapor halinde FAO'ya sunacağız." dedi.

Sözmen, çalışma kapsamında balıkçılık açısından iyi olan bölgelerin tespit edildiğini, balıkların tür çeşitliliği, yoğunlukları ve biyolojisiyle alakalı veriler toplandığını bildirdi.

Geminin daha önce başka çalışmalara da katıldığını aktaran Sözmen, bu çalışmaların ileriki günlerde de başka ülkelerin kara sularında devam edeceğini dile getirdi.

"Akdeniz Araştırma 1" ve ekibinin oldukça donanımlı olduğuna işaret eden Sözmen, "Ekibimiz bu alanda çok önemli başarı hikayeleri yazdı. Onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

- TAGEM Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen: - "Ekibimiz, Lübnan'ın kara sularında 28 noktada çalışma yaparak, o ülkenin balık popülasyonunu, tür çeşitliliğini belirledi"

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

"Akdeniz Araştırma 1" gemisi, Lübnan kara sularındaki balık ekosistemini araştırdı

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