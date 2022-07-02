Akdeniz Oyunları'nda 11 madalya kazanan cimnastikçiler Türkiye'ye döndü

İZMİR (AA) - Cezayir'deki 19. Akdeniz Oyunları'nda cimnastik branşında 11 madalyaya kazanan milli takım sporcuları Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak ve Adem Asil, İzmir'de Mehter Takımı eşliğinde karşılandı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcuların aileleri ve minik sporcular tarafından çiçeklerle karşılanan milli cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, Akdeniz Oyunları'nda tarihi bir başarı elde ettiklerini, takım halinde şampiyonluğun yanı sıra tüm aletlerde madalya alarak rekor kırdıklarını söyledi.

Ferhat Arıcan, cimnastik branşında neler yapabileceklerini gösterdiklerini belirterek, "Çok mutlu ve gururluyuz. Bu takımın kaptanı olduğum için çok büyük gururluyum, takımımla gurur duyuyorum. Bizde emeği olan federasyondan, bakanlığımıza ve genel müdürlüğümüze herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Katıldıkları tüm organizasyonlarda madalya adayı olduklarını kaydeden Ferhat Arıcan, "Biz başka bir seviyeye geldik, cimnastikte dünya ülkelerinden biri olduk." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan İbrahim Çolak, emeklerinin karşılığını aldıkları için çok gururlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hedeflerimize ulaşıyoruz. Rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Bu yıl bizim için çok önemli. Daha 2-3 tane büyük takım yarışmamız var. Onlarda da güzel başarılar elde edip, olimpiyatlarda da güzel sonuçlarla taçlandıracağımıza inanıyorum. Bizleri izlemeye devam edin."

Adem Asil de çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak, "Beni destekleyen, emek veren herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok mutlu ettiniz bizi." değerlendirmesinde bulundu.