Gelin 132 bin TL'lik akıllı yemek odası takımını istedi! Kaynana sinirlendi, Nursel Ergin ise kendini tutamadı

Gelinim Mutfakta yarışması Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara geliyor. Yarışmada yine ilginç anlar yaşandı ve gelin kaynana akıllı yemek odası yüzünden gerildi.
Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Muftakta her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.
Gelinler ve kaynanalar arasında yaşanan çekişmeler çok konuşuluyor. Yarışmacıların tepkileri sosyal medyada viral oluyor.
Gelinim Mutfakta 1346. bölümünde Aleyna'nın almak istediği akıllı yemek odası takımının fiyatını duyan kaynanası Songül Hanım sinirlendi.
Akıllı yemek odası takımına 132 bin lira ödemek istemesi stüdyodaki diğer yarışmacıları ve sunucu Nursel Ergin'i şaşırttı.
Fiyatı çok bulan sunucu Nursel Ergin "Bak Aleyna hepimiz şoke olduk. Hiç duymadığımız şeyler Türkiye standartlarına göre fiyatı oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.