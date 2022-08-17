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Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

17.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci güç ünitesinin türbin bölümündeki yoğuşturucunun kurulumuna başlandığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, santralin birinci güç ünitesindeki çalışmalar kapsamında, kullanılan buharın tahliye edilmesini sağlayın hattın da bulunduğu 10'dan fazla birleştirilmiş parçadan oluşan türbin yoğuşturucusunun montajı başladı.

Yoğuşma tahliye hattının kurulumu ile kaynak hazırlığını kapsayan işlemlerin ilk aşaması tamamlandı.

Kurulumun ardından yoğuşturucu 25 metre uzunluğa, 16 metre genişliğe ve 17 metre yüksekliğe sahip olacak, yapı ağırlığı da 1000 tonu aşacak.

Montajın, 32 gün sürmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Akkuyu NGS sahasında önemli bir aşamaya geçildiğini belirtti.

Ekipmanların kurumunda görev alanlara başarılar dileyen Butckikh, "Bu aşama, türbin adasının inşasında hayati bir önem taşıyor. Sonrasında türbin jeneratör setinin ana ekipmanının kurulumu yapılacak. Sahadaki inşaat işleri ve ekipman montajı, haftanın 7 günü, günün her saati vardiyalar halinde kesintisiz şekilde devam ediyor. Profesyonel inşaatçılar, montajcılar, kaynakçılar ve diğer uzmanlar, yoğun tempoda emek vererek iyi koordine edilmiş bir ekip çalışması sergiliyorlar." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde türbin ekipmanlarının montajı başladı

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