Aksaray Valiliği ve Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen ve iki gün süren şampiyonada bugün, kadınlar ve erkekler kaykay ve hız kızağı final yarışmaları gerçekleştirildi.

Aksaray'da düzenlenen Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası sona erdi

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