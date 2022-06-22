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Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

22.06.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 506 kadın polis adayı için tören düzenlendi.

POMEM eğitim alanında 27'nci dönem mezunları için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hamza Aydoğdu, törende, mezun olan gençlerin 81 ilin farklı yerlerinde şanlı hilalin gölgesinde, Türk milletinin şerefini, namusunu ve sınırları korumak için hizmet edeceğini söyledi.

Gençlerin değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Değişerek devam eden, devam ederek değişen bir ecdadın torunlarısınız. Aldığınız sorumluluklar çok ağır. Dünya hızla küçülüyor. Bilgi ve iletişim temellerinde yeni bir dünya kuruluyor. Bu değişimi yakalamak ve ayak uydurmak zorundayız. Bilgi olmadan değişim olmaz. Bilginin yolu da okumaktır. Okumaktan ve değişmekten asla vazgeçmeyin. Mesleğinizi icra ederken kullanacağınız dil, sadece sevgi dili olmalıdır. Sevgi dilini gittiğiniz her yere yaymalısınız. Bunu da bir hayat tarzı olarak belirlemelisiniz. Bu vatanın sizin gibi kahramanlara ihtiyacı var. Sizlerin de bu vatana borcu var. Sadakatiniz milletinize, değerlinize ve memleketinize olmalıdır. Bundan asla vazgeçmemelisiniz. Bunun üzerinde hiçbir güç tanımamalısınız."

POMEM Müdür Vekili Niyazi Turgay ise 27'nci dönem mezunlarını polis teşkilatına kazandırmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

- "Kızımı polis üniformasıyla görmek beni çok mutlu etti"

Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla polis adaylarına seslendi.

Dönem birincisi Kader İlhan'ın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından ilk beşe giren öğrencilere diplomaları ve hediyeleri verildi.

Öğrenciler yemin ederek tören geçişi yaptı. Tören geçişini, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Önder Güzel'in annesi Gülşen ve eşi Yeşim Güzel ile ayakta takip etti.

Tören sonunda öğrenciler kep atarak, mezuniyetlerini aileleriyle kutladı.

Mezun polis adayı Melike Sancak, AA muhabirine, çok heyecanlı olduğunu, 7 ayın sonunda polis teşkilatına girebildiklerini dile getirdi.

İstanbul'dan kızlarının mezuniyet töreni için gelen anne Hanife Sancak ise çok gurur verici ve mutlu olduğunu belirterek, "Kızımı polis üniformasıyla görmek beni çok mutlu etti. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

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