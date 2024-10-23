Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı... Hadise ilk rolüyle sosyal medyayı salladı! Ateşli sahneleri olay oldu

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le birliktelik yaşadığı iddiası günlerdir konuşuluyor.
OYUNCULUĞU ÇOK BEĞENİLDİ
Hadise başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin de yapım şirketi olan BKM‘nin yapımcılığında çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galasına Şenol Sönmez'le beraber katıldı.
Galada birlikte görüntülenen ünlü çift ilişkileri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Hadise “Doğru anda konuşuruz” diyerek oradan uzaklaştı.
CESUR SAHNELERİ GÜNDEMDE
Hadise şimdi de Gain'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' dizisinin tanıtımıyla gündeme geldi.
Ünlü ismin tanıtımdaki performansı izleyenlerden tam not alırken ateşli sahneleri de sosyal medyada gündem oldu.
YORUM YAĞDI
Hadise'nin birbirinden cesur sahnelerine; 'Hadise olaysın', 'çok iyi görünüyor heyecanla bekliyorum', 'sahneleri çok iyi', 'mükemmel bu kadarını beklemiyordum' gibi yorumlar yapıldı.