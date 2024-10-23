Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı... Hadise ilk rolüyle sosyal medyayı salladı! Ateşli sahneleri olay oldu

Hadise başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin de yapım şirketi olan BKM‘nin yapımcılığında çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galasına Şenol Sönmez'le beraber katıldı.

Hadise şimdi de Gain'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' dizisinin tanıtımıyla gündeme geldi.

Ünlü ismin tanıtımdaki performansı izleyenlerden tam not alırken ateşli sahneleri de sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Hadise'nin birbirinden cesur sahnelerine; 'Hadise olaysın', 'çok iyi görünüyor heyecanla bekliyorum', 'sahneleri çok iyi', 'mükemmel bu kadarını beklemiyordum' gibi yorumlar yapıldı.