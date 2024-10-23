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  4. Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı... Hadise ilk rolüyle sosyal medyayı salladı! Ateşli sahneleri olay oldu

Alacağı ücret dudak uçuklatmıştı... Hadise ilk rolüyle sosyal medyayı salladı! Ateşli sahneleri olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.10.2024 10:49
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İddialı sahne kostümleri, açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise'nin son olarak Esas Oğlan dizisinin de yönetmeni olan Şenol Sönmez'le aşk yaşadığı söylenmişti. İlk oyunculuk deneyimi heyecanla beklenen Hadise ateşli sahneleriyle sosyal medyayı salladı. Hadise'nin ilk oyunculuk performansı izleyenlerden tam not aldı.

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le birliktelik yaşadığı iddiası günlerdir konuşuluyor.

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OYUNCULUĞU ÇOK BEĞENİLDİ

Hadise başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisinin de yapım şirketi olan BKM‘nin yapımcılığında çekilen “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin galasına Şenol Sönmez'le beraber katıldı.
Galada birlikte görüntülenen ünlü çift ilişkileri hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Hadise “Doğru anda konuşuruz” diyerek oradan uzaklaştı.

CESUR SAHNELERİ GÜNDEMDE

CESUR SAHNELERİ GÜNDEMDE
Hadise şimdi de Gain'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' dizisinin tanıtımıyla gündeme geldi.
Ünlü ismin tanıtımdaki performansı izleyenlerden tam not alırken ateşli sahneleri de sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Hadise'nin birbirinden cesur sahnelerine; 'Hadise olaysın', 'çok iyi görünüyor heyecanla bekliyorum', 'sahneleri çok iyi', 'mükemmel bu kadarını beklemiyordum' gibi yorumlar yapıldı.
Anahtar Kelimeler:
Hadise
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