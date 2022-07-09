Alanya ilçesinde dünyaya gelen prematüre bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 34 hafta 5 günlük olarak dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Antalya'ya sevkine karar verildi.
Sağlık Bakanlığından istenen ambulans helikopter, ilçede Bahçeşehir Okulları Stadı'na geldi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla stada götürülen bebek, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Alanya'da ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı
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