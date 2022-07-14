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Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

14.07.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Antalya'nın Alanya ilçesinde akademisyen ve öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yamaç paraşütü atlayışı yaptı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, ALKÜ Hava ve Doğa Sporları Kulübü, Türk Hava Kurumu Alanya Şubesi, Alanya Sportif Havacılık Kulübü ve Ulu Sky Tandem Yamaç Paraşütü iş birliğinde etkinlik düzenlendi.

ALKÜ Abdurrahman Nimet Alaattinoğlu Camisi önünde "Ay yıldız uğruna, Türkiye aşkına" yazılı pankartın açılmasının ardından katılımcılar, Dinek Mahallesi'ndeki Yassıtepe mevkisine geçti.

Akademisyen ve öğrenciler, yaklaşık 800 metre yükseklikteki tepeden yamaç paraşütü pilotları eşliğinde tandem (ikili) uçuşu yaparak 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünde andı.

Gökyüzünde Türk bayraklarını dalgalandıran grup, daha sonra Kleopatra Plajı'na iniş yaptı.

Jandarma, polis, doktor, öğretmen, işçi ve çiftçi meslek gruplarından birer temsilci de anma etkinliğinde yer aldı.

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

Alanya'da öğrenciler yamaç paraşütü atlayışıyla 15 Temmuz şehitlerini andı

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Anahtar Kelimeler:
Alanya 15 temmuz alkü

Antalya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
21:58
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