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Alanya'da safari araçları denetlendi

07.09.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da safari araçları denetlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarında yapılan trafik denetiminde 37 araç sahibine cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı noktalarda, turistlerin ilgi gösterdiği safari turlarında kullanılan araçları denetledi.

Yaklaşık 142 araçta denetim yapan ekipler, bulunması zorunlu belgeleri kontrol etti ve sürücülere genel trafik kurallarına ilişkin bilgi verdi. Kurallara uymayan 37 araç sahibine 37 bin 899 lira para cezası uygulandı, 2 safari aracı ise trafikten men edildi.

Alanya'da safari araçları denetlendi

Alanya'da safari araçları denetlendi

Alanya'da safari araçları denetlendi

Alanya'da safari araçları denetlendi

Alanya'da safari araçları denetlendi

Alanya'da safari araçları denetlendi

Alanya'da safari araçları denetlendi

Alanya'da safari araçları denetlendi

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