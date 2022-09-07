Yaklaşık 142 araçta denetim yapan ekipler, bulunması zorunlu belgeleri kontrol etti ve sürücülere genel trafik kurallarına ilişkin bilgi verdi. Kurallara uymayan 37 araç sahibine 37 bin 899 lira para cezası uygulandı, 2 safari aracı ise trafikten men edildi.

Alanya'da safari araçları denetlendi

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