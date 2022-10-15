Spor Toto Süper Lig maçı için Alanya'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı

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