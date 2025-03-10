Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "Hakem hepsini atladı..."

LEMINA'NIN PEŞ PEŞE FAULLERİNDE KART GEREKİR MİYDİ?

Deniz Çoban: 5 saniye arayla Lemina iki defa faul yaptı. Sportmenlik dışı bir faul. Futbol böyle oynanmaz. Bir Süper Lig hakemi, bu kadar açık bir sarı kartı atlamamalı.

Bülent Yıldırım: Rakibi belinden tutup indirmek futbol dışı, sarı kart gerekir. Haydi bunu çözemediniz, Rabbim bir şans daha verdi. Israrla bir faul daha yaptı. Buranın sarı kartsız geçmesi hoş değil.

Bahattin Duran: İlk faul sarı kart. 5 saniye aralıkla şans elinize gelmiş. Lemina, 43. dakikada sarı kart görmeliydi.