SPOR

68
61
50
44
43
36
36
33
33
32
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "Hakem hepsini atladı..."

Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "Hakem hepsini atladı..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.03.2025 08:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sonucu merak edilen mücadelelerden Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasında kazanan 2-1'lik skorla Sarı-Kırmızılılar olurken mücadelenin hakemi Yasin Kol'un bazı kararları zaman zaman tepkilere neden olmuştu. BeIN trio ekibi karşılaşmanın hakeminin performansına dair değerlendirmelerde bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında 1-0 geriye düşe de mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken kritik bir mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı.

Mücadelenin hakemi Yasin Kol'un bazı kararları tepkilere neden olurken beIN Trio hakemleri Kol'un kararlarına yönelik olarak değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE TRIO EKİBİNİN DEĞERLENDİRMELERİ
Canlı Skor

MORATA'NIN YÜZÜNE ALDIĞI DARBE 

MORATA'NIN YÜZÜNE ALDIĞI DARBE 

Bülent Yıldırım: Richard, Morata’nın yüzüne vurdu. Sarı kart gerektiren kontrolsüz faul. 

Deniz Çoban: Bir ikazı bile kabul ederdim. Net bir faul. 

Bahattin Duran: Net bir faul. Kontrolsüz faule yakınım.

MAKOUTA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON 

MAKOUTA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON 

Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir şarj var. Küçük ve etkili bir temas. Ayağına darbe alınca düştü. 

Deniz Çoban: Faul kararı doğru. 

Bahattin Duran: Faul kararı doğru.

BARIŞ ALPER'İN SARI KARTI DOĞRU MU? 

BARIŞ ALPER'İN SARI KARTI DOĞRU MU? 

Bülent Yıldırım: Barış Alper kontrolsüz müdahaleyle atladı. Temasın oluşacağını anladığı an dizini bükmesi ve sıyırık niteliğiyle kurtarmış olması ağır cezadan kurtardı. Taban gelse kırmızı olurdu. Sarı kart yeterli. 

Deniz Çoban: Bülent Hocamın dediklerinin hepsinin altına imzamı atıyorum. 

Bahattin Duran: Sarı kart net, fazlası olmaz.

MORATA ELLE OYNADI MI?  

MORATA ELLE OYNADI MI?  

Bülent Yıldırım: Tespit baştan sona yanlış, elle oynama yok. Beklenmedik top. Bu pozisyon golle sonuçlanabilirdi. Yanlış bir tespit. VAR’ın müdahalesini de olanaksız kıldı. 

Deniz Çoban: Burada elle oynama yok. Ele temas varsa bile ihlal değil. 

Bahattin Duran: Morata’nın sol dirseğine geldi top ama ihlal değil. Daha ne kadar doğal olsun.

LEMINA'NIN PEŞ PEŞE FAULLERİNDE KART GEREKİR MİYDİ?

LEMINA'NIN PEŞ PEŞE FAULLERİNDE KART GEREKİR MİYDİ?

 Deniz Çoban: 5 saniye arayla Lemina iki defa faul yaptı. Sportmenlik dışı bir faul. Futbol böyle oynanmaz. Bir Süper Lig hakemi, bu kadar açık bir sarı kartı atlamamalı. 

Bülent Yıldırım: Rakibi belinden tutup indirmek futbol dışı, sarı kart gerekir. Haydi bunu çözemediniz, Rabbim bir şans daha verdi. Israrla bir faul daha yaptı. Buranın sarı kartsız geçmesi hoş değil. 

Bahattin Duran: İlk faul sarı kart. 5 saniye aralıkla şans elinize gelmiş. Lemina, 43. dakikada sarı kart görmeliydi.

Anahtar Kelimeler:
Hakem Alanyaspor son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Ünlü deterjan markası dev ceza! 1 değil tam 8 kez denediler…

Ünlü deterjan markası dev ceza! 1 değil tam 8 kez denediler…

Terim Süper Lig için ilk kez konuştu! Söylediği sözler F.Bahçeli taraftarları çıldırttı...

Terim Süper Lig için ilk kez konuştu! Söylediği sözler F.Bahçeli taraftarları çıldırttı...

Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Derbide...

Galatasaray'a Victor Osimhen şoku! Derbide...

Türkiye'de 5 sezon oynadı! Silahlı gasp yaptı

Türkiye'de 5 sezon oynadı! Silahlı gasp yaptı

Türk futbolunda bu da oldu! Başkan takımı kazandığı için istifa etti

Türk futbolunda bu da oldu! Başkan takımı kazandığı için istifa etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.