Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "Hakem hepsini atladı..."

Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında 1-0 geriye düşe de mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılırken kritik bir mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı.
Mücadelenin hakemi Yasin Kol'un bazı kararları tepkilere neden olurken beIN Trio hakemleri Kol'un kararlarına yönelik olarak değerlendirmelerde bulundu.
Bülent Yıldırım: Richard, Morata’nın yüzüne vurdu. Sarı kart gerektiren kontrolsüz faul.
Deniz Çoban: Bir ikazı bile kabul ederdim. Net bir faul.
Bahattin Duran: Net bir faul. Kontrolsüz faule yakınım.
Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir şarj var. Küçük ve etkili bir temas. Ayağına darbe alınca düştü.
Deniz Çoban: Faul kararı doğru.
Bahattin Duran: Faul kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Barış Alper kontrolsüz müdahaleyle atladı. Temasın oluşacağını anladığı an dizini bükmesi ve sıyırık niteliğiyle kurtarmış olması ağır cezadan kurtardı. Taban gelse kırmızı olurdu. Sarı kart yeterli.
Deniz Çoban: Bülent Hocamın dediklerinin hepsinin altına imzamı atıyorum.
Bahattin Duran: Sarı kart net, fazlası olmaz.
Bülent Yıldırım: Tespit baştan sona yanlış, elle oynama yok. Beklenmedik top. Bu pozisyon golle sonuçlanabilirdi. Yanlış bir tespit. VAR’ın müdahalesini de olanaksız kıldı.
Deniz Çoban: Burada elle oynama yok. Ele temas varsa bile ihlal değil.
Bahattin Duran: Morata’nın sol dirseğine geldi top ama ihlal değil. Daha ne kadar doğal olsun.
Deniz Çoban: 5 saniye arayla Lemina iki defa faul yaptı. Sportmenlik dışı bir faul. Futbol böyle oynanmaz. Bir Süper Lig hakemi, bu kadar açık bir sarı kartı atlamamalı.
Bülent Yıldırım: Rakibi belinden tutup indirmek futbol dışı, sarı kart gerekir. Haydi bunu çözemediniz, Rabbim bir şans daha verdi. Israrla bir faul daha yaptı. Buranın sarı kartsız geçmesi hoş değil.
Bahattin Duran: İlk faul sarı kart. 5 saniye aralıkla şans elinize gelmiş. Lemina, 43. dakikada sarı kart görmeliydi.
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