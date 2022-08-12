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Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

12.08.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor Kulübü, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Alanyaspor'un iç saha maçlarını yaptığı Alanya Oba Stadı'nın ismi Kırbıyık Holding Stadı oldu.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, son birkaç yıldır Bahçeşehir Koleji adını taşıyan Alanya Stadyumu'nda isim değişikliğine gittiklerini söyledi.

İsim sponsorluğunu Kırbıyık Holding olarak değiştirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Anlaşmamızı yapıyoruz. Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık ağabeyim ve oğlu Metin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze destek vererek, sponsor oldular. Bundan sonra stadyumumuzun adı Kırbıyık Holding olarak anılacak. Hem Alanyaspor'umuza, hem de Kırbıyık Holding'e hayırlı olsun." dedi.

Kırbıyık ise holdinglerin ticari gelişiminde Alanya'nın çok önemli bir yer olduğunu belirterek, "Alanya'mıza destek olabilmek, benim ve firmamız için büyük bir gururdur. Alanyaspor için bundan sonra da desteğimizi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2022-2023 sezonun kapsayan stat isim sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Alanyaspor, Kırbıyık Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

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