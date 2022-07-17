Teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde iki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel pas ve oyun kurma çalışmaları yaptı.

Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü

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