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Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün'den dekolteli poz! 'Bu nasıl bir güzellik ya'

16.04.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Ahsen rolüyle adını duyuran Yağmur Ün, dekolteli sarı elbisesiyle verdiği pozlarını paylaştı. Güzelliğine güzellik katan Ün'ün karelerine beğeni ve yorum yağdı.

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

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Büyük bir ilgiyle izlenen dizide evin ortanca kızı Ahsen karakterine hayat veren çocuk oyuncu Yağmur Ün, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.

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Alemin Kralı dizisinin ardından Kırgın Çiçekler, Söz ve Kalk Gidelim gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Yağmur Ün, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de kendine hayran bırakan Ün, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncu, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

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Oyunculuğa çok küçük yaşlarda başlayan Yağmur Ün, Instagram hesabından göğüs dekolteli sarı elbisesiyle çekildiği karelerini takipçileriyle paylaştı.

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Birçok yapımda rol alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Ün'ün paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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25 yaşındaki oyuncuya, ''Gittikçe güzelleşiyorsun'', ''Bu nasıl bir güzellik ya'', ''Öldürdün bizi'', ''Taş gibi kadınsın'' gibi yorumlar yapıldı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK HALLERİ

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ

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KIVANÇ TATLITUĞ

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