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  4. Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

25.12.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Sezer ve Oya Başar'ın başrolünde yer aldığı sevilen dizi Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetilmişti. 22 yaşındaki Birsu Demir, bu defa kış günü güneşlenirken pozunu paylaştı.

Birsu Demir, bir dönemin sevilen dizisi Alemin Kıralı’ndaki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle gündeme gelmişti.

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Şafak Sezer’in ve Oya Başar'ın başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetilmişti.

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22 yaşındaki Birsu Demir son hali ile ilgi odağı oldu. İddialı Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Birsu Demir, son pozuyla çok konuşuldu.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i son olarak güneşlendiği pozunu Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü çocuk oyuncuların değişimi

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

'Çitlenbik' rolüyle tanınan Küçüktepe, başarılı oyunculuk performansı sayesinde 1972 yılına kadar aynı rolle sinema filmlerinde boy gösterdi.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

Yumurcak'ı kurtarırken öldürüldüğü sahne seyircinin gözlerini doldurmuş sokak çocuğu Çitlenbik'in vefakarlığı ise izleyicinin içini ısıtmıştı.

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

İhsan Küçüktepe'nin bir sonraki rolü ise 1975 yılında çekilen Aşk-ı Memnu isimli dizideki Beşir karakteri olacak

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun ilk Beşir'i İhsan Küçüktepe, daha sonra 1977 yılında İbo ile Güllüşah filminde sokak çocuğunu oynadı.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.

Kamera arkasını daha çok sevdiği söylenen Küçüktepe 2004 yılına kadar ekran önüne geçmedi.
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Birsu Demir
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