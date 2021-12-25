Alemin Kralı’nın Oben’i Birsu Demir kış günü güneşlendi! Cesur paylaşım

Birsu Demir, bir dönemin sevilen dizisi Alemin Kıralı’ndaki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle gündeme gelmişti.

Şafak Sezer’in ve Oya Başar'ın başrolünde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya benzetilmişti.

22 yaşındaki Birsu Demir son hali ile ilgi odağı oldu. İddialı Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelen Birsu Demir, son pozuyla çok konuşuldu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i son olarak güneşlendiği pozunu Instagram hesabından yayınladı.