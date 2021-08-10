Alemin Kralı Oben ekranlarda büyüdü! Ünlü oyuncu Birsu Demir şimdi ne yapıyor?

Şafak Sezer ve pek çok başarılı oyuncunun da başrollerinde yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Sevilen oyuncu son olarak 2014 yılında Zaman Makinesi 1973 filminde rol almıştı.

ALEMİN KRALI'NIN OBEN'İ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

2011 senesinde ATV ekranlarında yayınlanmış olan Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterini canlandıran oyuncu Birsu Demir'in şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Son hali çokça konuşulan ve verdiği pozlarla sosyal medyada sıkça gündeme gelen genç oyuncu Birsu Demir, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim görüyor.

GENCO'DA DA ROL ALMIŞTI 1999 doğumlu olan 22 yaşındaki güzel oyuncu, daha önce Genco dizisinde oynamış ve 2010 yapımı Türkan filminde de rol almıştı.

EKRANLARDAN UZAKTA Demir, şimdilerde ekranlardan uzak bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.