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  4. Aleyna oyuna çıkmayınca o sinirlendi... Nefise ile Acun Ilıcalı bir anda gerildi

Aleyna oyuna çıkmayınca o sinirlendi... Nefise ile Acun Ilıcalı bir anda gerildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.03.2024 15:12
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Survivor All Star'da yaşananlar her geçen gün şaşırtıyor. Son olarak Yunus Emre ile arasındaki yakınlık yüzünden tepki çeken Aleyna adada sinir krizi geçirdi. Sinirleri oldukça bozulan Aleyna oyuna da çıkmayınca Nefise ve Nagihan'ın radarına takıldı. Nefise konseyde Alayna'yı eleştirirken bir anda Acun Ilıcalı gerildi.

Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Son günlerde Yunus Emre ile arasındaki yakınlık yüzünden tepki çeken Aleyna adada dışlanınca sinir krizi geçirdi.

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KONSEYDE GERGİN ANLAR

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in "Aleyna'dan uzak dur" mesajı da ortalığı karıştırdı. Sinirlerine hakim olamayan Aleyna oyuna da çıkamadı.
Aleyna'nın sinir krizi geçirirken oyuna çıkmaması Nefise ve Nagihan'ın radarına takıldı.
Aleyna'nın oyuna çıkmamasını eleştiren Nefise'nin sözleri konseye taşındı.
Acun Ilıcalı, Nefise'ye 'Senin de çıkmadığın oyun ben hatırlıyorum. İyi düşün bakalım' dedi.
Nefise ise; 'Acun bey oyuna çıkmama ben çıkmıyorum tarzı hiçbir zaman ben söylemedim' dedi. Ilıcalı ise 'Bence söyledin' diyerek yanıt verdi.
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