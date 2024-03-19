Aleyna oyuna çıkmayınca o sinirlendi... Nefise ile Acun Ilıcalı bir anda gerildi

Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Son günlerde Yunus Emre ile arasındaki yakınlık yüzünden tepki çeken Aleyna adada dışlanınca sinir krizi geçirdi.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in "Aleyna'dan uzak dur" mesajı da ortalığı karıştırdı. Sinirlerine hakim olamayan Aleyna oyuna da çıkamadı.

Acun Ilıcalı, Nefise'ye 'Senin de çıkmadığın oyun ben hatırlıyorum. İyi düşün bakalım' dedi.

Nefise ise; 'Acun bey oyuna çıkmama ben çıkmıyorum tarzı hiçbir zaman ben söylemedim' dedi. Ilıcalı ise 'Bence söyledin' diyerek yanıt verdi.