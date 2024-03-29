Ali Koç tek tek herkesin görüşünü aldı! Fenerbahçe'de gündem ligden çekilme... Toplantı gece saatlerine kadar sürdü! İşte çıkan karar

"KOÇ VE YILDIRIM’I MUTLAKA BİR ARAYA GETİRECEĞİM"

Abdullah Kiğılı, Ali Koç’un yanında olduklarını ancak ligden çekilmeye karşı olduğunu dile getirdi. Camianın itidalli hareket etmesi gerektiğini belirten Kiğılı, “Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın. Elbette ki olanlara sessiz kalamayız, Trabzonspor’a bir yaptırım uygulanmalı. Ancak itidalli hareket etmek zorundayız. Ligden çekilmenin çok fazla mahsurlu yanı var. Çekilseniz bile TFF aynı, hakemler aynı, PFDK aynı, hepsi aynı” dedi. Kiğılı ayrıca Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, “İki lideri buluşturmak bize düşen en önemli görevdir. Ben, kendimi birleştirici bir köprü olarak görüyorum” diye konuştu.