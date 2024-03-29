SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç tek tek herkesin görüşünü aldı! Fenerbahçe'de gündem ligden çekilme... Toplantı gece saatlerine kadar sürdü! İşte çıkan karar

Ali Koç tek tek herkesin görüşünü aldı! Fenerbahçe'de gündem ligden çekilme... Toplantı gece saatlerine kadar sürdü! İşte çıkan karar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2024 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe cephesinde gündem hayli yoğun. Son olarak Trabzon'da yaşanan çirkin olaylar sonrası Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamayla 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı aldıklarını duyurmuştu. Bu toplantı öncesi Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir iftar yemeği düzenleyen Koç ve ekibi eski yöneticilerin ligden çekilme kararına dair görüşlerini aldı. Gece saatlerine kadar süren toplantıda birçok isim görüşlerini belirtti. İşte çıkan karar...

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve son düdüğünün çalmasıyla büyük olaylara sahne olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yankıları sürerken, Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, ligden çekilmeyi görüşmek üzere 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı aldıklarını açıklamıştı.

2 Nisan'da yapılacak kurul öncesi Başkan Koç, görüşmelerini ve fikir alış verişlerini sürdürürken, önceki gün sarı lacivertli kulübe geçmişte hizmet veren yöneticilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Birçok eski yöneticinin katıldığı yemek gece 23.30'a kadar sürerken, katılımcılar kürsüye çıkıp ligden çekilme ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Yerel Seçim 2024

"KOÇ VE YILDIRIM’I MUTLAKA BİR ARAYA GETİRECEĞİM" 

"KOÇ VE YILDIRIM’I MUTLAKA BİR ARAYA GETİRECEĞİM" 

Abdullah Kiğılı, Ali Koç’un yanında olduklarını ancak ligden çekilmeye karşı olduğunu dile getirdi. Camianın itidalli hareket etmesi gerektiğini belirten Kiğılı, “Ligden çekilmeyi aklınızdan çıkartın. Elbette ki olanlara sessiz kalamayız, Trabzonspor’a bir yaptırım uygulanmalı. Ancak itidalli hareket etmek zorundayız. Ligden çekilmenin çok fazla mahsurlu yanı var. Çekilseniz bile TFF aynı, hakemler aynı, PFDK aynı, hepsi aynı” dedi. Kiğılı ayrıca Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ı bir araya getirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirterek, “İki lideri buluşturmak bize düşen en önemli görevdir. Ben, kendimi birleştirici bir köprü olarak görüyorum” diye konuştu.

"EN HAFİF TEPKİDEN EN AĞIRA DOĞRU HAREKET ETMELİYİZ" 

"EN HAFİF TEPKİDEN EN AĞIRA DOĞRU HAREKET ETMELİYİZ" 

Şekip Mosturoğlu, kulübün yararları gözetilerek temkinli davranmanın şart olduğunu belirtip, “En hafif tepkiden en ağıra doğru hareket etmeliyiz. Örneğin 2 Nisan’dan sonra her maça tepki olarak siyah forma ve protesto içerikli pankartlarla çıkılabilir. Deplasman maçlarına taraftar götürmemek bile bir tavırdır” dedi. Hamdi Akın, “4 Nisan 2015’teki Rizespor maçı dönüşü yaşadığımız kurşunlama olayı açığa kavuşup saldırganlar yakalanana kadar Trabzon’da maç yapmayalım” önerisinde bulunurken, Rahmi Eyüpoğlu, “Ligden çekilme kararınızdan vazgeçin” çağrısında bulundu. Nail Kır da, “Atatürk nasıl bütün engelleri aştıysa Fenerbahçe de büyüktür ve hepsinin üstesinden gelecektir” dedi.

"YÖNETİME DESTEK VERELİM AMA LİGDEN ÇEKİLMEYELİM" 

"YÖNETİME DESTEK VERELİM AMA LİGDEN ÇEKİLMEYELİM" 

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu eski başkanı Vefa Küçük, Ali Koç’un düzenlediği toplantıyla ilgili olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Çok yararlı ve verimli bir toplantı oldu. Müşterek nokta; takımı ligden çekmeyelimdi. Onun haricinde yönetime her desteği verelim” ifadelerini kullandı.

"TEK ZARAR GÖREN FENERBAHÇE OLMASIN" 

"TEK ZARAR GÖREN FENERBAHÇE OLMASIN" 

Sarı lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Metin Şen, toplantıda konuşmadığını ancak görüşlerini bizzat başkan Ali Koç’a anlattığını belirterek, “Kontrolsüz güç, güç değildir. Alınacak karardan sonra tek zarar gören Fenerbahçe olmamalı. Ligden çekilmek kolay değil, çok fazla dinamikleri var” dedi.

KULÜBÜN HİSSELERİ DÜŞERSE NE OLACAK SPK NE DİYECEK? 

KULÜBÜN HİSSELERİ DÜŞERSE NE OLACAK SPK NE DİYECEK? 

Fenerbahçe’nin eski başkan adayı ve yöneticisi Hulusi Belgü, toplantıda yaptığı konuşmada ligden çekilme kararı sonucunda yaşanması muhtemel mali tabloya dikkat çekti. Belgü, hisse senetlerinde yaşanacak düşüşün ne olacağı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tavrının ne olacağı gibi konuları gündeme getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Aziz Yıldırım Ali Koç Trabzonspor La Liga Şekip Mosturoğlu son dakika abdullah kiğılı fenerbahçe premier lig maçı ligde süper li maçın son dü kulübün
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

Güpegündüz emekli akını

Güpegündüz emekli akını

R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

R. Madrid'e veda! Dünya devi Arda'yı kapıyor, tarihe geçecek teklif

Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni takımı...

Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni takımı...

Aziz Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti!

Aziz Yıldırım, Galatasaray-Fenerbahçe maçının skorunu tahmin etti!

Şenes Erzik'ten çok konuşulacak iddia! Kayıtları sızdıran kişiyi açıkladı

Şenes Erzik'ten çok konuşulacak iddia! Kayıtları sızdıran kişiyi açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.