MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç boğazdaki yalısının kapılarını açtı! Sorulan sorulara cevap verdi

Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç boğazdaki yalısının kapılarını açtı! Sorulan sorulara cevap verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 09:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul sosyetenin sevilen ismi Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç boğazda yer alan yalısının kapılarını Youtube programına açtı. Programda soruları da yanıtlayan Nevbahar Koç'un enerjisi dikkat çekti.

Nevbahar Koç, sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla da adından söz ettiriyor.

Keşfet

KAHVE İÇMEYİ DE İHMAL ETMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2005'te Nevbahar Demirağ ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

Sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla da adından söz ettiren Nevbahar Koç'u bu kez gündeme getiren bambaşka bir şey oldu.

“Bir Fincan Kahve 40 Soru”nun ilk konuğu Nevbahar Koç, yalısını program için açtı. Hem sorulara cevap veren hem yalısını gezdiren Nevbahar Koç, Selamlique’den Türk kahvesi yapıp içmeyi de ihmal etmedi.

Selamlique İstanbul’un videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Merhum Mustafa V. Koç’un eşi Caroline Koç, “Harika eltim Nevbahar ile müthiş bir gün geçirdik. ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var’ atasözünden esinlenerek oluşturulmuş ‘1 Fincan Kahve, 40 Soru’ sohbetlerinin ilki. Teşekkürler” notunu düştü.

Videoda Nevbahar Koç’a yalısını gezdirirken ve soruları sorarken sesiyle eşlik eden ünlü isim ise oyuncu Nejat İşler oldu. 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç ele
En Çok Okunan Haberler
Dehşetin izleri o telefon konuşmasında

Dehşetin izleri o telefon konuşmasında

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Tam 14 yıl sonra bir ilk yaşandı

Kuyumcular altın bulamadı, Darphane çift vardiya yaptı

Kuyumcular altın bulamadı, Darphane çift vardiya yaptı

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Mahkemenin verdiği karara baba isyan etti! 'Burnu kırılmış, bacağı kırılmış, zorla tecavüz edilmiştir'

Mahkemenin verdiği karara baba isyan etti! 'Burnu kırılmış, bacağı kırılmış, zorla tecavüz edilmiştir'

31 bin liralık 'iftar ve sahur' önerisi!

31 bin liralık 'iftar ve sahur' önerisi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.