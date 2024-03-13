Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç boğazdaki yalısının kapılarını açtı! Sorulan sorulara cevap verdi

Nevbahar Koç, sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla da adından söz ettiriyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2005'te Nevbahar Demirağ ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.
Sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla da adından söz ettiren Nevbahar Koç'u bu kez gündeme getiren bambaşka bir şey oldu.
“Bir Fincan Kahve 40 Soru”nun ilk konuğu Nevbahar Koç, yalısını program için açtı. Hem sorulara cevap veren hem yalısını gezdiren Nevbahar Koç, Selamlique’den Türk kahvesi yapıp içmeyi de ihmal etmedi.
Selamlique İstanbul’un videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Merhum Mustafa V. Koç’un eşi Caroline Koç, “Harika eltim Nevbahar ile müthiş bir gün geçirdik. ‘Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var’ atasözünden esinlenerek oluşturulmuş ‘1 Fincan Kahve, 40 Soru’ sohbetlerinin ilki. Teşekkürler” notunu düştü.
Videoda Nevbahar Koç’a yalısını gezdirirken ve soruları sorarken sesiyle eşlik eden ünlü isim ise oyuncu Nejat İşler oldu.