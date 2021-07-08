Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri nelerdir? İşte Ali Nazik tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yarışmacının jürilere Ali Nazik yemeği hazırlaması üzerine "Ali Nazik yemeği nasıl yapılır?" , "Ali Nazik malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Ali Nazik tarifi...
Ali Nazik malzemeleri nelerdir?
* 1 diş sarımsak
* 1 kase yoğurt
* 50 gram tereyağı
* 1 yemek kaşığıbiber salçası
* 1 çay kaşığı tuz
* 1 çay kaşığı tuz
* 3 adet közlenmiş patlıcan
* 1 çay kaşığıtoz kırmızı biber
* 250 gram kuşbaşı et
Ali Nazik nasıl yapılır?
Ali Nazik yemeğini hazırlamak için tavaya tereyağını dökün ve sarımsağı ekleyin. Tereyağı ve sarımsağı soteleyin.
Kuşbaşı etlerinizi küçük küçük doğrayın. Ardından kuşbaşı etlerini tereyağı ve sarımsağı sotelediğiniz tavaya ekleyin.
Tavanın kapağını kapatın ve 6-7 dakika gibi bir süre boyunca etin suyunu salıp pişmesini bekleyin.
Etlerin pişmesinin ardından salça, biber, tuz ve toz kırmızı biberi ekleyin ve tavayı ocaktan alın.
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