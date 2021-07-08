Ali Nazik nasıl yapılır? Ali Nazik malzemeleri nelerdir? İşte Ali Nazik tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yarışmacının jürilere Ali Nazik yemeği hazırlaması üzerine "Ali Nazik yemeği nasıl yapılır?" , "Ali Nazik malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Ali Nazik tarifi...

Ali Nazik nasıl yapılır?

Ali Nazik yemeğini hazırlamak için tavaya tereyağını dökün ve sarımsağı ekleyin. Tereyağı ve sarımsağı soteleyin.