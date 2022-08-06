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Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

06.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlattı.

Bazı vatandaşlar, Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandığını belirterek, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine derenin birçok kolunda gözlem ve inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ilk belirlemelere göre herhangi bir kimyasal maddeye rastlamadı.

Kirliliğin sıcaklık ve çevre kaynaklı olabileceğini değerlendiren ekipler, laboratuvarda incelenmesi amacıyla dereden numune aldı.

Çevre sakinlerinin bazıları balık ölümlerinin kirlilik kaynaklı olabileceğini söylerken, bazıları da ölümlerin derede iki gün önce yapılan kazıdan hemen sonra gerçekleştiğini iddia etti.

Vatandaşlardan Emre Acar, "İki gün önce derede 20-30 balık ölmüştü. Nedenini bilmiyoruz. Belki kirlilikten olabilir, yıllardır deremiz böyle. Kokuyor ve pis." dedi.

Çevre sakinlerinden Mustafa Ömeroğlu da balık ölümlerini görmediğini fakat deredeki kirlilikten rahatsız olduğunu dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Hasan Sabri Nazik de 60 yıldır burada yaşadığını belirterek, "Şimdiye kadar balık ölümüne rastlamadım. Geçenlerde kepçe geldi artık Büyükşehir Belediyesinden mi bilmiyorum. Sonra kepçenin yanında olanlar balıkları poşetlere koyup götürdüler." iddiasında bulundu.

Nazik, suyun asitli olmadığını, derede hala balık ve kaplumbağalarının yaşadığını, vatandaşların balık tutmaya devam ettiğini söyledi.

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

Alibeyköy Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

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