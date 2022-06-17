Alp Kırşan Survivor'daki hayatını elinin tersiyle itip İstanbul'u da terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan 2012'de Acun Ilıcalı ile el sıkışmış ve 'Survivor'ı sunmaya başlamıştı. Uzun yıllar Survivor'da başarılı bir sunuculuk yapan Alp Kırşan ani bir kararla programı bırakmıştı. Alp Kırşan ailesinin yanına dönüp eşi Zeynep Kırşan ve iki çocuğunu da alarak Bodrum'a yerleşti. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen Beyaz Gece'de sunuculuk yapan Alp Kırşan açıklamalarıyla dikkat çekti.

"PARA İLE ÇOK İŞİM YOK"

Oğulları Efe ve Ata ile ilgilendiğini dile getiren Kırşan, "Bunlar folik asit çocukları... Durmuyorlar, beyin olarak seninle yarışıyorlar. Bu yaş grubu çok zeki ve ailecek çok mağduruz . Buradan sesleniyorum; iki çocuk yapacaksanız ve ikincisi de erkek olacaksa dikkat edin... İstanbul'da yaşasaydım kesin tımarhanelik olurdum. Bodrum'da olduğumuz için çocukların isteklerini daha çabuk yerine getiriyoruz. Benim çocuklar Mustafa Topaloğlu'na pabucu ters giydirir" açıklamasını yaparak, güldürdü.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alp Kırşan yakın zamanda yeni bir projede yer alacak

"ZENGİNLİK KÜLTÜRÜMÜZ YOK" Bu konuda konuşan Alp Kırşan "Zenginlik kültürümüz yok. Para ile çok işim yok. Çocuklarım hep aynı ayakkabıyı, aynı tişörtü giyiyor. Yenisini istemezler kolay kolay... Biz öyle büyüdük ve onları da o şekilde yetiştiriyoruz. Çok mutluyum Bodrum'da. Parada gözüm olsa burada değil, İstanbul'da yaşardım" dedi.

Alp Kırşan çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe yaşadığını da ifade etti.