Altay Bayındır bir anda yere yığıldı! Tribünlerden davul tokmağı atıldı

Austria Wien-Fenerbahçe maçında sahalarda görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. Altay Bayındır'ın kale vuruşu kullanacağı pozisyonda tribünlerden davul tokmağı atıldı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu kendisine isabet eden davul tokmağından sonra yere yığıldı. Maçın hakemi hemen maçı durdurarak sağlık görevlilerini oyuna dahil etti. Sağlık görevlileri Altay Bayındır'ı bir süre tedavi ettikten sonra maç kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR...

(Görüntüler D-Smart Spor kanalından alınmıştır.)