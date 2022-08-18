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Altay Bayındır bir anda yere yığıldı! Tribünlerden davul tokmağı atıldı

18.08.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Austria Wien-Fenerbahçe maçında skandal bir olay yaşandı. Karşılaşmada 43. dakikaya girilirken Altay Bayındır'a tribünlerden davul tokmağı atıldı. Vücuduna isabet eden davul tokmağından sonra yere yığılan Altay Bayındır bir süre yerden kalkamadı. Maçın hakemi Altay Bayındır'ı yerde görünce maçı direkt olarak durdurdu. Sahaya sağlık görevlileri girdi ve Altay'a yapılan tedaviden sonra maç kaldığı yerden devam etti.

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Austria Wien-Fenerbahçe maçında sahalarda görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. Altay Bayındır'ın kale vuruşu kullanacağı pozisyonda tribünlerden davul tokmağı atıldı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu kendisine isabet eden davul tokmağından sonra yere yığıldı. Maçın hakemi hemen maçı durdurarak sağlık görevlilerini oyuna dahil etti. Sağlık görevlileri Altay Bayındır'ı bir süre tedavi ettikten sonra maç kaldığı yerden devam etti.

İŞTE O ANLAR...

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(Görüntüler D-Smart Spor kanalından alınmıştır.)

Austuria Wien Fenerbahçe maçından kareler

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Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır fenerbahçe
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