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Altay Bayındır'ın ısrarı kameralara yansıdı

02.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dün gece İstanbul Vodafone Park'ta Karadağ ile karşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarında yenilen golde Altay'ın görüntüsü damga vurdu.

Maça çoşkulu başlayan ve Cengiz Ünder ile Yusuf Yazıcı'nın attğı müthiş 2 golle öne geçen milliler ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Türkiye - Karadağ maçına damga vurdu!

İkinci yarıda teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı değişiklikler sonrası oyundan düşen milliler 90+7 Radunovic'in kullandığı frikiğe engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.
Aynı saatte oynanan grubun en önemli maçlarından biri olan Norveç - Hollanda maçı da 1-1 beraberlik ile sonuçlanınca milli takım 8 puanla liderliği kaybetmedi.
Aynı saatte oynanan grubun en önemli maçlarından biri olan Norveç - Hollanda maçı da 1-1 beraberlik ile sonuçlanınca milli takım 8 puanla liderliği kaybetmedi.
Genç file bekçisi, Azerbaycan ile oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık maçında ilk kez milli takım formasını giymişti. Altay, dün ise ilk defa resmi maçta kaledeki yerini aldı.
90+7'de yenilen frikik golünde Altay Bayındır'ın görüntüsü maça damga vurdu.
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Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır Türkiye Milli Futbol Takımı
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