Altay Bayındır'ın ısrarı kameralara yansıdı

Maça çoşkulu başlayan ve Cengiz Ünder ile Yusuf Yazıcı'nın attğı müthiş 2 golle öne geçen milliler ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Türkiye - Karadağ maçına damga vurdu!
İkinci yarıda teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı değişiklikler sonrası oyundan düşen milliler 90+7 Radunovic'in kullandığı frikiğe engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.
Aynı saatte oynanan grubun en önemli maçlarından biri olan Norveç - Hollanda maçı da 1-1 beraberlik ile sonuçlanınca milli takım 8 puanla liderliği kaybetmedi.
Aynı saatte oynanan grubun en önemli maçlarından biri olan Norveç - Hollanda maçı da 1-1 beraberlik ile sonuçlanınca milli takım 8 puanla liderliği kaybetmedi.
Genç file bekçisi, Azerbaycan ile oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık maçında ilk kez milli takım formasını giymişti. Altay, dün ise ilk defa resmi maçta kaledeki yerini aldı.
90+7'de yenilen frikik golünde Altay Bayındır'ın görüntüsü maça damga vurdu.
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