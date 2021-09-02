Altay Bayındır'ın ısrarı kameralara yansıdı

Maça çoşkulu başlayan ve Cengiz Ünder ile Yusuf Yazıcı'nın attğı müthiş 2 golle öne geçen milliler ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Türkiye - Karadağ maçına damga vurdu!

İkinci yarıda teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı değişiklikler sonrası oyundan düşen milliler 90+7 Radunovic'in kullandığı frikiğe engel olamadı ve sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.

Aynı saatte oynanan grubun en önemli maçlarından biri olan Norveç - Hollanda maçı da 1-1 beraberlik ile sonuçlanınca milli takım 8 puanla liderliği kaybetmedi.

Aynı saatte oynanan grubun en önemli maçlarından biri olan Norveç - Hollanda maçı da 1-1 beraberlik ile sonuçlanınca milli takım 8 puanla liderliği kaybetmedi.

Genç file bekçisi, Azerbaycan ile oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık maçında ilk kez milli takım formasını giymişti. Altay, dün ise ilk defa resmi maçta kaledeki yerini aldı.