CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde altı muhalefet partisinin genel başkanlarının katıldığı toplantı sona erdi.
CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı "Liderler Buluşması" basına kapalı yapıldı.
Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.
Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi
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