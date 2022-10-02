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Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

02.10.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde altı muhalefet partisinin genel başkanlarının katıldığı toplantı sona erdi.

CHP Genel Merkezi'nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı "Liderler Buluşması" basına kapalı yapıldı.

Toplantı yaklaşık 7 saat sürdü.

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Altı muhalefet partisi genel başkanının CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

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chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu chp genel merkezi

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