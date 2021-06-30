Aman Hüsnü Komiser görmesin! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in bikinili pozları nefes kesti

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıldır canlandırdığı Zeliş karakterine veda eden Yüsra Geyik, dinlenmek için tatile gitti. Tatilden bol bol bikinili fotoğraf paylaşan Yüsra Geyik’in paylaşımlarına hayranları beğeni yağdırıyor. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiserin kızı Zeliş’i canlandıran oyuncunun fotoğraflarının altına hayranları “aman Hüsnü Komiser görmesin” yorumları yaptı.
Yüsra Geyik, plajda adeta defile yaptı
Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl rol aldıktan sonra veda eden Yüsra Geyik, soluğu tatilde aldı.
Arka Sokaklar'ın Zeliş karakteriyle ekranda büyüyen Yüsra Geyik, diziye duygusal bir veda yaptı.
Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik sezon finalinde uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'a küçük yaşta rol alan Yüsra Geyik dizide büyüdü.
Şimdilerde 31 yaşında olan genç oyuncu şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.
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