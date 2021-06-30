Aman Hüsnü Komiser görmesin! Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in bikinili pozları nefes kesti

Arka Sokaklar dizisinde 15 yıldır canlandırdığı Zeliş karakterine veda eden Yüsra Geyik, dinlenmek için tatile gitti. Tatilden bol bol bikinili fotoğraf paylaşan Yüsra Geyik’in paylaşımlarına hayranları beğeni yağdırıyor. Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiserin kızı Zeliş’i canlandıran oyuncunun fotoğraflarının altına hayranları “aman Hüsnü Komiser görmesin” yorumları yaptı.