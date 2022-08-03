YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bartın
  4. Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

03.08.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande" adlı kruvaziyerdeki 350 yolcu, ilçenin tarihi yapılarını, doğal güzelliklerini ve mutfak kültürünü yakından görme fırsatı buldu

Bartın'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de ünlü Amasra ilçesinde 78 milyon lira yatırımla yapımı tamamlanma aşamasına gelen yolcu limanı, ilk yolcu gemisini ağırladı.

"Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatı, yüzde 90 tamamlanma aşamasına geldi.

Limana konuk olan ilk yolcu gemisi Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer oldu.

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande"nin 350 yolcusu, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı gemideki yolcular, çıkış işlemlerinin ardından ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

300 personeli bulunan geminin akşam saatlerinde Sinop'a hareket edeceği öğrenildi.

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

- Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande" adlı kruvaziyerdeki 350 yolcu, ilçenin tarihi yapılarını, doğal güzelliklerini ve mutfak kültürünü yakından görme fırsatı buldu

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Amasra Limanı ilk yolcu gemisini ağırladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amasra Rusya

Bartın Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:02
İkindi
16:57
Akşam
20:14
Yatsı
21:52
Bartın ECZANELER
Bartın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

60 cm'lik bisepleriyle fenomen olmuştu! 55. yaş gününde öldü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.