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Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

17.10.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki heyetin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Serhat Kahraman ve Öner Yıldız'ın Bartın'daki ailelerine taziye ziyareti yaptığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ile AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı'dan oluşan heyetin, patlamada hayatlarını kaybeden Karabüklü madenciler Serhat Kahraman ve Öner Yıldız'ın Bartın merkez ve Amasra ilçesindeki evlerine gittiği aktarıldı.

Serhat Kahraman'ın annesi Sebahat ve babası Rıfat Kahraman ile Öner Yıldız'ın eşi Tuğba, annesi Meliha ve babası İsmail Yıldız'a üzüntülerini ve taziyelerini ileten heyetin, patlamadan yaralı olarak kurtulan Mustafa Böyükdikmen'e de geçmiş olsun ziyareti yaptığı ifade edildi.

Madendeki patlamada hayatlarını kaybeden Serhat Kahraman 15 Ekim'de Karabük'te, Öner Yıldız ise 16 Ekim'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verilmişti.

Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

Amasra'da hayatını kaybeden Karabüklü madencilerin evine taziye ziyareti

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Anahtar Kelimeler:
patlama Karabük Amasra Maden protokol

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