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Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

12.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Recai Çakır: - "Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere yönlendiriyoruz"

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesine 60 binin üzerinde günübirlik ziyaretçi gelmesi nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra bayramda büyük ilgi görüyor.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu, yeşilin her tonu ve mavi sularıyla ilgi çeken ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlar, bayramın dörd​​​​​​​üncü gününde tamamen doldu.

- "Tarihi kalabalık yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşıyor. Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu, şemsiye kuracak yer kalmadı. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir."

Bu arada, Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar, Tarlaağzı ve Çakraz sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

- Belediye Başkanı Recai Çakır: - "Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere yönlendiriyoruz"

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Amasra'da plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

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Anahtar Kelimeler:
Amasra bayram yoğunluk ziyaretçi

Bartın Namaz Vakitleri 12 Temmuz Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:20
Öğle
13:01
İkindi
17:01
Akşam
20:33
Yatsı
22:22
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