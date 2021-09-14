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Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

14.09.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk: - "Yangının parasal zararı yaklaşık 250 bin lira civarında olup, yaklaşık 200 ton saman ile 20 ton hayvan yemi zarar görmüştür"

Amasya'nın Taşova ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Faravga mevkisinde bir şirkete ait çiftliğin saman depolama alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Taşova ve Erbaa belediyeleri ile Taşova Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçları, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yaptığı açıklamada, yangında can kaybının olmadığını söyledi.

Ekiplerin alevlere müdahale ettiğini belirten Öztürk, "Ancak saman yangınlarına nasıl müdahale yapılacağı önemli olduğu kadar da zordur. Bu yangının kontrol altında birkaç gün süreceği tahmin ediliyor. Ekiplerimiz can kaybının olmadığı bu alanda ve daha fazla mal kaybını, yangının çevreye sıçramasını önlemek amacı ile sabaha kadar yangını kontrol altında tutacaklar. Yangının parasal zararı yaklaşık 250 bin lira civarında olup, yaklaşık 200 ton saman ile 20 ton hayvan yemi zarar görmüştür." ifadelerini kullandı

Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

- Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk: - "Yangının parasal zararı yaklaşık 250 bin lira civarında olup, yaklaşık 200 ton saman ile 20 ton hayvan yemi zarar görmüştür"

Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Amasya'da besi çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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