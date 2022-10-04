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Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

04.10.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Amasya Valiliğince "Kuru Tarım Alanlarında Yağlık Kanola Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı.

Vali Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törendeki konuşmasında, Amasya'nın coğrafya itibarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun şekilde yapıldığı, tarımsal hasılası ülke ortalamasının üzerinde bulunan bir il olduğunu söyledi.

Son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanına verilen sayısız destek ve teşvikten Amasya'nın da payını aldığına işaret eden Masatlı, kanola bitkisinin yemeklik yağ, küspe ve biyodizel amaçlı kullanımıyla önemli yağlı tohumlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Proje ile nadas alanlarının doğru uygulamalarla tarımsal üretime kazandırılması, kısıtlı su kullanımı yöntemlerinin teşvik edecek uygulamaların yaygınlaştırılması, üreticilerin gelirlerinin, alternatif yağlı tohumlu bitki yetiştiriciliğinin ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin artırılması amaçlandığını anlatan Masatlı şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Bakanlığımızın yüzde 75 hibe katkısı ile toplam proje tutarı 95 bin lira olan 50 ünite tohum, Taşova ilçemizdeki bin dekar araziye ekilmek üzere üreticilerimize teslim edilecek. Dağıtımını yapacağımız bu tohumların Taşova ilçemize ve ilimiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum. Amasya'mıza her alanda büyük yatırımlar yaparak insanımızın yaşam standartlarının yükseltilmesine imkan sağlayan sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunarak bu proje özelinde Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından kanola tohumları Vali Masatlı ve protokol üyelerince hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.

Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Amasya'da çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

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