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Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

10.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak için bir araya gelen çocuklar, aileleriyle bisiklet sürdü.

Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından "Kendi geleceğine, dünyanın geleceğine pedal çevir" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Etkinlikte, Naccar Mahallesi'nden başlayarak Hırka köyüne kadar pedal çeviren çocuklara aileleri de eşlik eti.

Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi Sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, çevre duyarlılığı oluşturmak ve bisiklet kullanımının önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bisikletin daha fazla kullanılmasının önemli olduğunu belirten Atıcıoğlu, "Bisikletlerimiz, gelecek yüzyılın araçları olacak. Çünkü sıfır emisyon, sıfır karbon salınımı ve çevreye en uygun araç bisiklet. Temiz bir çevre için hem öğrencilerimizle hem de velilerimizle yaklaşık 5 kilometre bisiklet sürdük." dedi.

Uğur Sirkeci ise çevre dostu bisikletin kullanımının yaygınlaşmasına destek verdiğini dile getirerek, "Caddelerde hep araba ve elektrikli araçlar görüyoruz. Geleceğin teminatı gençlerle, bisikletin ulaşım aracı olarak önce Merzifon trafiğinde, sonrasında geleceklerinde yer edinmesi için bir araya geldik. Yaşanabilir dünya için herkesin bisiklet kullanması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

Amasya'da çocuklar "temiz çevre" için aileleriyle pedal çevirdi

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Merzifon küresel iklim değişikliği

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